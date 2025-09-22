Gyilkosság áldozatát gyászolja a falu, elmarad a szüreti mulatság

Megdöbbentő tragédia sokkolta a nógrádi település lakóit szeptember 13-án, amikor egy helyi férfi meggyilkolta a saját húgát. Az első hírek még arról szóltak, hogy a testvérpár veszekedett, a szóváltás végén a férfi kést ragadott és leszúrta húgát. Azóta kiderült, hogy a 43 éves elkövető nem megkéselte, hanem egy biliárddákóval halálra verte három évvel fiatalabb testvérét. A vérfagyasztó családi drámának a nő nyolcéves kislánya is szemtanúja volt. A szomorú esemény miatt a község képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem tartják meg a szeptember 28-ra, vasárnapra tervezett hagyományos szüreti felvonulást és elmarad a mulatság is.

Csendesek lesznek az utcák, elmarad a szüreti felvonulás és a mulatság Ecsegen

Fotó: Nool.hu / Archív

Gyászol a falu, elmarad a mulatság

A faluvezetés közölte, a döntést a gyász és az együttérzés jegyében hozták meg a képviselők. A hozzászólásokból pedig kiderült, hogy a helyiek egyetértettek a döntéssel.