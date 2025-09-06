Nagy a baj: mentőhelikopter landolt az egyik Lidl üzletnél

Egy vásárló rosszul lett a fonyódi Lidl nagyáruházban. Előbb mentő, majd mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - számolt be róla a Sonline.hu Somogy vármegyei hírportál.

Mentőhelikopter érkezett a fonyódi Lidl parkolójába.

Fotó: Sonline.hu

Mentőhelikoptert kellett riasztani

A vásárló állapota gyorsan romlott, ezért mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, ám a férfit már nem lehetett megmenteni. A halál okát orvosszakértő fogja kivizsgálni.

