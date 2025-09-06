Hírlevél

Rendkívüli

Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

Nagy a baj: mentőhelikopter landolt az egyik Lidl üzletnél

Szombaton reggel egy vásárló rosszul lett a fonyódi Lidl üzletben. A segítség hamar érkezett egy mentőhelikopter képében, ám a férfi életét már nem lehetett megmenteni.
Egy vásárló rosszul lett a fonyódi Lidl nagyáruházban. Előbb mentő, majd mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - számolt be róla a Sonline.hu Somogy vármegyei hírportál. 

Mentőhelikopter érkezett a fonyódi Lidl parkolójába.
Mentőhelikopter érkezett a fonyódi Lidl parkolójába.
Fotó: Sonline.hu

Mentőhelikoptert kellett riasztani

A vásárló állapota gyorsan romlott, ezért mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, ám a férfit már nem lehetett megmenteni. A halál okát orvosszakértő fogja kivizsgálni.

Pont egy hete történt egy súlyos baleset, amelyben két nagyszülő vesztette életét, akik unokájukkal autóztak. Csakúgy, mint a fonyódi esetnél, itt is hamar érkezett a segítség, ám hiába volt villámgyors a mentőhelikopter, az idős nő a kórházban belehalt sérüléseibe. További részletek az Origo.hu cikkében.
 

 

