Megszólalt a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának az apja, meglepő dolgokat mondott

A Teol.hu számolt be arról, hogy a közösségi oldalon meglepő videót osztottak meg, amit később letöröltek. A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja szólalt meg benne a nyilvánosság előtt, sokan megdöbbentek a felvétel láttán.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság: ebben a kukoricásban találták meg a csecsemőgyilkosság áldozatát Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Origo

A nagydorogi csecsemőgyilkosságban elhunyt Zalán apja kiállt a nő mellett

A húszéves férfi a családjával együtt hisz az asszony ártatlanságában. A mintegy hatperces videóban arról beszélt, hogy a családtagokat a rendőrök hazugságvizsgálatnak vetették alá és mindegyikük átment a teszten. Legalábbis a férfi állítása szerint. A videót elsősorban a község lakosainak szánta, és abban mindenkit arra kért, hogy higgyenek a feleségének. Közölte, hogy a nő igazat mondott akkor, amikor az első kihallgatása során azt állította, valaki leütötte, és mikorra visszanyerte az eszméletét, a kisbabát már elrabolták.

Viktória nem bántotta a fiát, hiszünk benne, hogy az igazság ki fog derülni"

– tette hozzá a férfi.

Itt nyugszik Zalán, a meggyilkolt csecsemő Fotó: MW

A rendőrségi vizsgálatok azonban ezidáig még nem támasztották alá a nő férjének állításait. Számos tisztázatlan körülményt még nem sikerült egyértelűvé tenniük. Ahogy arról már az Origo is beszámolt, a letartóztatott anyát vádolják a kisbaba brutális megölésével. A nő először még vallomást tett, de azóta makacsul hallgat, és nem hajlandó az ügyben megszólalni. A kicsi Zalánt azóta szinte titokban, szűk családi körben eltemették. A falu lakosai felháborodtak a bűncselekmény hallatán, valóságos lincshangulat alakult ki köztük. Sokan arról is suttognak, hogy Attila – az apa – is érintett lehet a gyilkosságban.

Remélhetőleg a folyamatban lévő nyomozásnak sikerül felderítenie a brutális gaztett eddig ismeretlen részleteit, és a kegyetlen gyilkos – bárki is legyen az – végül elnyeri a méltó büntetését.