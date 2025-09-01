A nagypapa után a nagymama is meghalt, csak az unoka élte túl a balesetet

Az Origo is beszámolt róla, hogy kisteherautó és személygépkocsi rohant egymásba szombaton a Tapolcát és Zalahalápot összekötő 7317-es út 24-es és 25-ös kilométerszelvénye között. Az autóban egy család: a nagyszülők és unokájuk utazott. A gépkocsi hetvenes éveiben járó sofőrje a helyszínen belehalt sérüléseibe, unokája tehetetlenül végignézte nagyapja halálát. Az autóban ült a nagymama is, akit súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Előbb a nagypapa, majd a nagymama is belehalt a szörnyű ütközésbe Fotó: katasztrófavédelem

A nagymama sem élte túl a rettenetes karambolt

A Delta Hírek információi alapján a Magyar Nemzet most arról ír, hogy a szintén 70 év körüli nő szervezete a kórházba szállítást követően feladta a harcot, ő is életét vesztette a baleset következtében. Az autóban velük utazott a 11 év körüli unokájuk is, aki szintén megsérült, de él, és úgy tudni, jól van.