Hófehér luxusautóra lehet licitálni a NAV oldalán

A hófehér Bentley Continental Gt Speed luxusautót Ön is megszerezheti, nem kell mást tennie, mint licitálni a négykerekű költeményre. A NAV által kalapács alá kerülő autó értéke újonnan meghaladja a 100 millió forintot, de a licit 20 millió forintról indul – írja a Kisalfold.hu.

Ezt a hófehér Bentley-t árverezi a NAV

Fotó: NAV Elektronikus Árverési Felület

A NAV árverésének részletei

A 2012-es gyártmányú Bentley 3W benzines csodának egyedi rendszáma van, a NAV az értékét 40 millió forintra becsüli. További információkat az árverésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elektronikus Árverési Felületén talál.

