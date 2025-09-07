Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

NAV

Hófehér luxusautóra lehet licitálni a NAV oldalán

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Luxusautó a kalapács alatt! A NAV árverésre bocsát egy igen tetszetős járművet, amelyet kis szerencsével igen kedvezően tud megvásárolni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVkedvezőFerrarilicitBentleyluxusautóLamborghiniárverés

A hófehér Bentley Continental Gt Speed luxusautót Ön is megszerezheti, nem kell mást tennie, mint licitálni a négykerekű költeményre. A NAV által kalapács alá kerülő autó értéke újonnan meghaladja a 100 millió forintot, de a licit 20 millió forintról indul – írja a Kisalfold.hu.

NAV
Ezt a hófehér Bentley-t árverezi a NAV 
Fotó: NAV Elektronikus Árverési Felület

 A NAV árverésének részletei

A 2012-es gyártmányú  Bentley 3W benzines csodának egyedi rendszáma van, a NAV az értékét 40 millió forintra becsüli. További információkat az árverésről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elektronikus Árverési Felületén talál.

A NAV történetének egyik legkülönlegesebb akciója indult el augusztus 30-án. Újabb, árverésen talán szokatlannak tűnő tárgyakra lehet licitálni az árverésén. Összeszerelhető makettek, luxusautók most ajtólapokra lehet szert tenni az adóhivatalnál, akár egy irodaházat is fel tud szerelni velük. Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson az Origo oldalára!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!