Meglepő fordulat: Putyin üzent Zelenszkijnek

házaspár

Magyaroknak kellett kimenteniük az idős német házaspárt a Balatonból

Bajba került egy idős házaspár. A német állampolgároknak meghibásodott a motorcsónakja, de happy end lett a történet vége.
Tehetetlenül sodródtak a parttól három kilométerre. Az idős német házaspár elektromos csónakja felmondta a szolgálatot. Nem tudni, hogy az akkumulátor, vagy a motor hibásodott-e meg. Az eset könnyen tragédiába torkolhatott volna a körülményekre tekintettel. Nagyon messze voltak a szárazföltől. Szerencsére a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai éppen arra jártak. A történetekről a Sonline.hu is beszámolt.

A rendőröktől kért segítséget a német házaspár
Rendőröktől kért segítséget a német házaspár
Fotó: Zsófia Fehér/Pexels / Zsófia Fehér/Pexels

A rendőrök megtették kötelezettségüket, sikeresen kimentették a németeket

A motorcsónakot elvontatták, és a füredi vitorláskikötőben biztonságba helyezték. 

Bár már vége van a nyári szezonnak, most sem kell lemondani a feltöltődésről. A balatoni kilátás ősszel is lélegzetelállító. Az alábbi cikkben ajánlunk néhány varázslatos helyet, ahová érdemes ellátogatni. 

 

 

 

