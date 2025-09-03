Magyaroknak kellett kimenteniük az idős német házaspárt a Balatonból

Tehetetlenül sodródtak a parttól három kilométerre. Az idős német házaspár elektromos csónakja felmondta a szolgálatot. Nem tudni, hogy az akkumulátor, vagy a motor hibásodott-e meg. Az eset könnyen tragédiába torkolhatott volna a körülményekre tekintettel. Nagyon messze voltak a szárazföltől. Szerencsére a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai éppen arra jártak. A történetekről a Sonline.hu is beszámolt.

Rendőröktől kért segítséget a német házaspár

Fotó: Zsófia Fehér/Pexels / Zsófia Fehér/Pexels

A rendőrök megtették kötelezettségüket, sikeresen kimentették a németeket

A motorcsónakot elvontatták, és a füredi vitorláskikötőben biztonságba helyezték.

