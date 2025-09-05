Magyar lányokat erőszakoltak meg Szicíliában a migránsok

Két fiatal magyar lányt rabolt el három migráns a szicíliai Cataniában csütörtökön. A férfiak nemi erőszakot is elkövettek – írta meg az olasz és a magyar sajtó.
Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.
A 21, 22 és 24 éves – olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. A letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette. Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.
A lányok a belvárosban néhány pohár ital elfogyasztása után éppen a szállásukra akartak visszatérni, amikor hozzájuk csapódott két férfi, akik felajánlották, hogy autóval hazaviszik őket. A lányok gyanútlanul ültek be a kocsiba, azonban nem a megadott címre vitték őket, hanem egy elhagyatott helyre, ahol egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk.
Az egyik lánynak sikerült felhívnia a testvérét, akivel burkoltan közölte, hogy nagy bajban vannak. Megmondta, hol vannak éppen, és a migránsok járművének a rendszámát is bediktálta.
A testvére azonnal felvette a kapcsolatot az olaszországi rendőrökkel, akik akcióba léptek. A lány telefonjának helymeghatározó funkciója alapján, valamint a rendszám alapján Paternò városában hamarosan meg is találták őket.
A helyszínen kiderült: a három marokkói engedély nélkül tartózkodott Olaszország területén.
Az ügyészség a bírósághoz fordult, amely gyorsított eljárás keretében döntött a férfiak előzetes letartóztatásáról. A vád: csoportos nemi erőszak, amely az olasz büntetőjog egyik legsúlyosabb kategóriája, többéves szabadságvesztéssel büntetendő – írja a Bors.
Az üggyel kapcsolatban megszólalt Illés Boglárka országgyűlési képviselő, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is.
A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani!

