Magyar lányokat erőszakoltak meg Szicíliában a migránsok

Brutális bűncselekményt követett el három marokkói migráns Olaszországban. A férfiak elraboltak és bedrogoztak két fiatal magyar lányt, ezt követően pedig nemi erőszakra is sor került. A tettesek azóta bilincsben várják a sorsukat.
Két fiatal magyar lányt rabolt el három migráns a szicíliai Cataniában csütörtökön. A férfiak nemi erőszakot is elkövettek – írta meg az olasz és a magyar sajtó.

Vallomást tettek a magyar lányok a csoportos nemi erőszakkal vádolt három marokkói migráns ellen Fotó: Bors

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

A 21, 22 és 24 éves – olaszországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – férfiakat az áldozatok feljelentése alapján azzal vádolják, hogy nemi erőszakot követtek el két fiatal magyar nő ellen Catania közelében. A letartóztatásról először a La Sicilia című napilap adott hírt, később Catania vizsgálóbírója is megerősítette. Az áldozatok vallomása és rendőrségi közlések alapján az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A csoportos nemi erőszak

A lányok a belvárosban néhány pohár ital elfogyasztása után éppen a szállásukra akartak visszatérni, amikor hozzájuk csapódott két férfi, akik felajánlották, hogy autóval hazaviszik őket. A lányok gyanútlanul ültek be a kocsiba, azonban nem a megadott címre vitték őket, hanem egy elhagyatott helyre, ahol egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk.

Az egyik lánynak sikerült felhívnia a testvérét, akivel burkoltan közölte, hogy nagy bajban vannak. Megmondta, hol vannak éppen, és a migránsok járművének a rendszámát is bediktálta. 

A testvére azonnal felvette a kapcsolatot az olaszországi rendőrökkel, akik akcióba léptek. A lány telefonjának helymeghatározó funkciója alapján, valamint a rendszám alapján Paternò városában hamarosan meg is találták őket. 

A helyszínen kiderült: a három marokkói engedély nélkül tartózkodott Olaszország területén.

Az ügyészség a bírósághoz fordult, amely gyorsított eljárás keretében döntött a férfiak előzetes letartóztatásáról. A vád: csoportos nemi erőszak, amely az olasz büntetőjog egyik legsúlyosabb kategóriája, többéves szabadságvesztéssel büntetendő – írja a Bors.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Illés Boglárka országgyűlési képviselő, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is.

A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani!

A migránsok előszeretettel erőszakolják meg csoportosan az európai fehér lányokat.

Tavaly nyáron például egy hét emberből álló csoport tagjai erőszakoltak meg egy 18 éves nőt. Az ügy részleteit az Origóra kattintva tudja elolvasni!

 

