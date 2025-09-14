Hetven nőt vert át a netes csaló, az áldozatok előre utalták el a termék árát

Újabb online átverésről számolt be a Duol.hu, a szélhámos nem kevés hölgyet húzott csőbe, majd a pénzzel együtt köddé vált. A netes csaló álprofil mögé bújva kínált luxuscikkeket. A bűncselekmény pikantériája, hogy az első osztályú termékeket áruló nő valójában egy idősebb férfi volt, mintegy hetvenen dőltek be neki.

Az online térben fokozottan egyre több netes csaló próbálja átverni a gyanútlan vásárolókat

Fotó: Illusztráció (Anete Lusina/Pexels)

A csaló elleni eljárás egy paksi nő feljelentése miatt indult el. Az áldozat előre kifizette a meghirdetett ruhanemű árát, amit nem kapott meg, és a pénze is odalett.

A netes csaló fortélyai

A rendőrök nyomozása során kiderült, hogy egy akkor 62 éves nyíregyházi férfi áll a megtévesztő hirdetések mögött. A férfi női néven hirdetett, többnyire márkás női ruhákat, táskákat és pénztárcákat kínált eladásra, holott ezekkel soha nem is rendelkezett. A vevőktől 8500 és 19 500 forint közötti összegeket csalt ki, majd nyomtalanul eltűnt

– írja a hírportál.

Miután beazonosították az elkövetőt, ki akarták hallgatni, de a szélhámos nem reagált az idézésekre, a bejelentett lakhelyén sem találták meg. Ezért körözést adott ki ellene a rendőrség. Amikor a férfi erről tudomást szerzett, önként jelent meg a kihallgatáson, majd megint nyoma veszett.

2025 júliusában már a rendőrök állították elő, de ekkor már további csalások gyanújával is kihallgatták.

A paksi nyomozók a napokban fejezték be a vizsgálatot, a vádirati javaslatukat elküldték az illetékes ügyészségnek.

A bűnözők nemcsak olcsó árukkal próbálják lépre csalni a gyanútlan áldozatokat, hanem sokszor a gyors meggazdagodás reményével is. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet figyelmeztetése szerint újabban kriptovaluta csalás terjed, amelyben a Binance nevével élnek vissza. Az áldozatok gyanús e-mailek és hamis ügyfélszolgálati hívások csapdájába kerülhetnek.