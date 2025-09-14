Hírlevél

netes csaló

Hetven nőt vert át a netes csaló, az áldozatok előre utalták el a termék árát

Számtalan módon próbálnak minket csőbe húzni az interneten. Nemrég a rendőrség kapcsolt le egy netes csalót, aki nőnek adta ki magát és értékes ruhákat árult az interneten. Miután a gyanútlan áldozatok fizettek, a férfinek eszébe sem volt elküldeni az árut.
Újabb online átverésről számolt be a Duol.hu, a szélhámos nem kevés hölgyet húzott csőbe, majd a pénzzel együtt köddé vált. A netes csaló álprofil mögé bújva kínált luxuscikkeket. A bűncselekmény pikantériája, hogy az első osztályú termékeket áruló nő valójában egy idősebb férfi volt, mintegy hetvenen dőltek be neki.

netes csaló
Az online térben fokozottan egyre több netes csaló próbálja átverni a gyanútlan vásárolókat
Fotó: Illusztráció (Anete Lusina/Pexels)

A csaló elleni eljárás egy paksi nő feljelentése miatt indult el. Az áldozat előre kifizette a meghirdetett ruhanemű árát, amit nem kapott meg, és a pénze is odalett.

A netes csaló fortélyai

A rendőrök nyomozása során kiderült, hogy egy akkor 62 éves nyíregyházi férfi áll a megtévesztő hirdetések mögött. A férfi női néven hirdetett, többnyire márkás női ruhákat, táskákat és pénztárcákat kínált eladásra, holott ezekkel soha nem is rendelkezett. A vevőktől 8500 és 19 500 forint közötti összegeket csalt ki, majd nyomtalanul eltűnt

– írja a hírportál.

Miután beazonosították az elkövetőt, ki akarták hallgatni, de a szélhámos nem reagált az idézésekre, a bejelentett lakhelyén sem találták meg. Ezért körözést adott ki ellene a rendőrség. Amikor a férfi erről tudomást szerzett, önként jelent meg a kihallgatáson, majd megint nyoma veszett. 

2025 júliusában már a rendőrök állították elő, de ekkor már további csalások gyanújával is kihallgatták.

A paksi nyomozók a napokban fejezték be a vizsgálatot, a vádirati javaslatukat elküldték az illetékes ügyészségnek. 

A bűnözők nemcsak olcsó árukkal próbálják lépre csalni a gyanútlan áldozatokat, hanem sokszor a gyors meggazdagodás reményével is. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet figyelmeztetése szerint újabban kriptovaluta csalás terjed, amelyben a Binance nevével élnek vissza. Az áldozatok gyanús e-mailek és hamis ügyfélszolgálati hívások csapdájába kerülhetnek. Kattintson az Origóra a részletekért!

 

