Kirángatta munkahelyéről a párját, lecsaptak rá a rendőrök – videó

Egy 25 éves Veszprém környéki férfi a munkahelyén támadta meg a párját. A nőverő kirángatta a védtelen barátnőjét, majd ütlegelni kezdte - írta a Veol.hu.

Elkapták Veszprém belvárosában a nőverő férfit, aki rendszeresen bántalmazta a barátnőjét

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Veol.hu

A nőverő férfi nem először ütlegelte áldozatát

Szeptember 16-án a vádlott a kora délutáni órákban berontott a barátnője munkahelyére, megragadta, majd kivonszolta az épületből. Odakint többször is bántalmazta, a verés után sietve távozott a helyszínről.

Nem jutott messzire. Pár perc múlva Veszprém belvárosában a rendőrség elkapta a férfit. Előállították és őrizetbe vették. Miután kihallgatták, a nyomozók kezdeményezték a letartóztatását. A vizsgálat során során kiderült, a vádlott rendszeresen verte a párját, nem a munkahelyi incidens volt az első eset.

Kapcsolati erőszak és zaklatás miatt folytatnak jelenleg eljárást ellene.

