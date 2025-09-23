Az egyik tatai általános iskola diákjainak úszásoktatást tartottak a helyi tanuszodában szeptember 19-én, aminek a végén mentőt kellett hozzájuk hívni. A rendőrök is léptek az ügyben, már nyomoznak - tudta meg a Kemma.hu.

Nyomoznak a tatai tanuszodában, ahonnan gyerekek kerültek kórházba

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ahogy megírtuk, a tanuszodát üzemeltető Tatai Városgazda Zrt. arról informálta a médiát, hogy a takarítók és a vízvezetékszerelők az öltöző vizes helységében próbálták a vízkövet eltüntetni éppen akkor, amikor a gyerekek bementek az öltözőbe. Állítólag ugyanazt a vízkőoldót használták, mint amit otthon szoktak az emberek, de a zárt öltözőben, ahol nem jó a szellőzés, nem párolgott el könnyen.

A szer irritáló, erős szagától megijedtek a gyerekek, és kirohantak a tanárhoz.

Az iskolából kihívták a mentőket és a katasztrófavédőket, és szóltak a lányok szüleinek is. A helyszínről 11 embert, köztük 10 gyereket (és a tanárt) vittek stabil állapotban a tatabányai Szent Borbála Kórházba megfigyelésre.

Nyomoznak az ügyben

A helyszínre a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonult ki Katasztrófavédelmi Mobil Laborral. Mire az egységek megérkeztek, a szakemberek kiürítették és átszellőztették az épületet.

A mobil labor mérései határérték feletti veszélyes, mérgező anyagot nem mutattak ki.

A helyi hírportál úgy tudja, a kórházba került diákokon és tanáron toxikológiai és röntgenvizsgálatokat végeztek. Semmilyen jel nem utalt arra, hogy mérgezés áldozatai lettek volna. Egy napot töltöttek bent, utána hazaengedték őket.

Az ügyben a Tatai Rendőrkapitányságon ismeretlen személy ellen, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás.