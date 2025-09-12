Hetek óta nem látták Tamás bácsit, a lakást a helyiek szerint kirámolták

A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltósághoz félelmetes riasztás futott be szeptember 10-én. A bejelentő arról tájékoztatta a hatóságot, hogy az idős férfi holtteste hetek óta a kiskunlacházai lakásában heverhet. A helyiek már jó ideje nem látták a nyugdíjas bácsit, emiatt aggódni kezdtek - írta meg a Borsonline.hu

Többen beláttak a nyugdíjas bácsi otthonába, ekkor fedezhették fel a holttestet

Fotó: Unsplash

A településen élők kirámolt lakásról is beszámoltak, és jelezték, hogy a kapu és a bejárati ajtó is kulcsra van zárva. A tűzoltók rögtön a helyszínre siettek, azonban Tamás bácsin már nem tudtak segíteni, megállapításuk szerint az idős, siket férfi hetek óta halott volt.

A nyugdíjas bácsi nagyon szerény körülmények között élt

Az ingatlan nem volt kirámolva, a bácsi nagyon szerény körülmények között élt – közölte a helyszínen a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság. A kiskunlacháziak egy emberként gyászolják az idős férfit. Egy helyi lakos szerint a bácsinak nem volt sok pénze, de nagyon kedves ember volt.

Borzasztó, hogy ilyen körülmények között ment el

- mondta a férfi, aki úgy tudja, a bácsinak nincsenek rokonai, csak egy külföldön élő hozzátartozóról hallott.

Nem ez az első eset, hogy huzamosabb idő után fedeztek fel emberi tetemet a hatóságok. Az Origo is megírta, hogy egy jelenleg ismeretlen férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén. A test napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában.