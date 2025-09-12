Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

kiskunlacházi

Hetek óta nem látták Tamás bácsit, a lakást a helyiek szerint kirámolták

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A siket férfi egyedül, hozzátartozók nélkül élt Kiskunlacházán. A helyiek aggódni kezdtek, és a hatóságokhoz fordultak segítségért, miután hetekig nem találkoztak a nyugdíjas bácsival.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiskunlacháziRáckevei Önkormányzati Tűzoltóságpénzbácsihelyi lakoslakostudomáskörülményhatóság

A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltósághoz félelmetes riasztás futott be szeptember 10-én. A bejelentő arról tájékoztatta a hatóságot, hogy az idős férfi holtteste hetek óta a kiskunlacházai lakásában heverhet. A helyiek már jó ideje nem látták a nyugdíjas bácsit, emiatt aggódni kezdtek - írta meg a Borsonline.hu

Többen beláttak a nyugdíjas bácsi otthonába, ekkor fedezhették fel a holttestet
Többen beláttak a nyugdíjas bácsi otthonába, ekkor fedezhették fel a holttestet
Fotó: Unsplash

A településen élők kirámolt lakásról is beszámoltak, és jelezték, hogy a kapu és a bejárati ajtó is kulcsra van zárva. A tűzoltók rögtön a helyszínre siettek, azonban Tamás bácsin már nem tudtak segíteni, megállapításuk szerint az idős, siket férfi hetek óta halott volt. 

A nyugdíjas bácsi nagyon szerény körülmények között élt

Az ingatlan nem volt kirámolva, a bácsi nagyon szerény körülmények között élt – közölte a helyszínen a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság. A kiskunlacháziak egy emberként gyászolják az idős férfit. Egy helyi lakos szerint a bácsinak nem volt sok pénze, de nagyon kedves ember volt. 

Borzasztó, hogy ilyen körülmények között ment el

- mondta a férfi, aki úgy tudja, a bácsinak nincsenek rokonai, csak egy külföldön élő hozzátartozóról hallott. 

Nem ez az első eset, hogy huzamosabb idő után fedeztek fel emberi tetemet a hatóságok. Az Origo is megírta, hogy egy jelenleg ismeretlen férfi holtteste került elő szeptember 8-án Nagykereki külterületén. A test napok óta fekhetett a hajdú-bihari település határában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!