Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország a lengyel légtért megsértő drónok kapcsán

mellkas

Horror Komáromban: ollóval szúrta mellkason az apját egy férfi

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Részeg veszekedés fulladt tragédiába a hónap elején. Egy férfi az apjával folytatott vita után ollót ragadott, és mellkason szúrta az áldozatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mellkascsaládi veszekedésollóáldozatapamegszúrtakéselésvita

A Pécsi Járásbíróság szeptember 9-én elrendelte egy férfi letartóztatását életveszélyt okozó testi sértés alapos gyanúja miatt. A bírósági közlemény szerint a letartóztatás egy hónapra szól. A férfi az apjával összeszólalkozott, majd ollót ragadott.

Ollóval támadt apjára egy férfi vita után apjára.
Ollóval támadt apjára egy férfi a vita után
Fotó: Shutterstock 

Ollót ragadott, és megtámadta veszekedés után

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2025. szeptember 6-án, hajnalban az édesapjával volt egy komlói társasház alagsorában. 

A férfi részegen vitatkozi kezdett az apjával, majd a vita hevében nagy erővel arcon ütötte, eltalálva a jobb szemét.

Az idősebb férfi összeesett, de még magánál volt. Összeverekedtek. A férfi fia annyira elborult, hogy kétszer mellkason szúrta az apját egy ollóval. Az idős ember életveszélyes sérüléseket szenvedett: 

légmell alakult ki nála, ezért azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség.

A napokban szintén késelés áldozata lett egy férfi, amiről mi is írtunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!