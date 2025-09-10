Horror Komáromban: ollóval szúrta mellkason az apját egy férfi

A Pécsi Járásbíróság szeptember 9-én elrendelte egy férfi letartóztatását életveszélyt okozó testi sértés alapos gyanúja miatt. A bírósági közlemény szerint a letartóztatás egy hónapra szól. A férfi az apjával összeszólalkozott, majd ollót ragadott.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2025. szeptember 6-án, hajnalban az édesapjával volt egy komlói társasház alagsorában.
A férfi részegen vitatkozi kezdett az apjával, majd a vita hevében nagy erővel arcon ütötte, eltalálva a jobb szemét.
Az idősebb férfi összeesett, de még magánál volt. Összeverekedtek. A férfi fia annyira elborult, hogy kétszer mellkason szúrta az apját egy ollóval. Az idős ember életveszélyes sérüléseket szenvedett:
légmell alakult ki nála, ezért azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség.
A napokban szintén késelés áldozata lett egy férfi, amiről mi is írtunk.