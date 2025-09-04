Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

El is búcsúzott a színésznő, akire kedden talált rá a kolléganője Hartai Perta azután, hogy nem ment be próbálni a munkahelyére, a Budaörsi Latinovits Színházba. A 27 éves Koós Boglárka öngyilkos akart lenni.

Tragédia: öngyilkos akart lenni Koós Boglárka

Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Úgy tudjuk, Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és végül Hartai Petra vágta le a kötélről.

Az Origo.hu értesülése szerint a fiatal hölgy kómában van, és talán remény sincs a felépülésére. Jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét.

Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet

A nagy tehetségnek számító Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"

Nem csak a színpadon alakított remekül, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Találtak egy búcsúlevelet

Boglárkának hét bemutatója volt Budaörsön az elmúlt egy évben. Az évad végére nagyon lefogyott és depressziós lett. Nyáron úgy tűnt, jobban van, és szombaton újra munkába állt. Négy nappal később viszont úgy döntött, eldobja az életét.

Információink szerint egy búcsúlevelet is hagyott, amelyből az kiderült ki, hogy elfáradt.

Kerestük a rendőrséget és a kórházat is az ügyben. Amint válaszolnak, megírjuk.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.