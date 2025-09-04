Kolléganője talált rá a fiatal színésznőre, aki megpróbált öngyilkos lenni

Az Origo.hu információi szerint kis híján belehalt egy öngyilkossági kísérletbe Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője. Az esetre szerdán derült fény, Koós ugyanis nem jelent meg a munkahelyén, ezért megkérték az egyik kolléganőjét, a közelében lakó Hartai Petrát, hogy nézzen rá, mi lehet vele. Ő talált rá a színésznőre.

Tragédia: öngyilkos akart lenni Koós Boglárka

Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Úgy tudjuk, Koós Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Hartai Petra volt az, aki levágta a kötélről.

Az Origo.hu értesülése szerint a fiatal hölgy kómában van, a pontos állapotáról egyelőre keveset tudni, ám információink szerint továbbra is életveszélyben van. Úgy tudjuk: az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét. Kerestük a rendőrséget és a kórházat is az ügyben. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ígéretes karriert törhet derékba az öngyilkossági kísérlet

Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"

Nem csak a színpadon alakított remekül, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.