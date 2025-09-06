Napok óta hallgat a színház és fenntartója Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán

Kedden öngyilkosságot követett el Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője. Az eset kapcsán az Origo.hu számos kérdést küldött a színháznak, az azt fenntartó budaörsi önkormányzatnak, illetve a történet egyes szereplőinek is - mindhiába. Cikkünk megjelenéséig egyetlen tárgyilagos közlemény, egyetlen részvétet, segítséget ígérő mondat, egy sor sem jelent meg sem a Budaörsi Latinovits Színház, sem pedig az önkormányzat felületein.

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete kapcsán eddig sem a színház, sem az önkormányzat nem szólalt meg.

Fotó: Kunos Attila

Alföldi Róbertnek kioktatásra volt ideje

A színház rendezője, az ismert baloldali megmondóember, Alföldi Róbert gesztus helyett pénteken este egy kioktató közleményt jelentetett meg a Facebook-oldalán, amelyet a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ-Színházi Dolgozók Szakszervezete és a Maszk Országos Színészegyesület közösen jegyzett. Ennek lényege, hogy megfeddték a sajtót, amiért egyáltalán foglalkozni mert az esettel.

Érdemes még egyszer kiemelni: ezen a közleményen kívül, mintha ez az ügy nem is létezne. Egyetlen emberi gesztus, biztató szó, támogatásra buzdító felhívás, de a leghalványabb emberség sem jelent meg sem Alföldi Róbert, sem a felsorolt szakmai szervezetek, sem pedig budaörsi színház és az azt fenntartó önkormányzat felületein.

Alföldi Róbert rendező inkább a médiával foglalkozott, Koós Boglárka tragédiája kapcsán egyetlen nyilvános gesztust sem tett

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Úgy tűnik, jelenleg két lehetőség van: vagy nem érdekli őket a tragikus eset, vagy attól rettegnek, hogy az súlyos kárt tehet karrierükben. Ez utóbbi felvetés akár megalapozott is lehet. Mint az az Origo.hu által megkérdezett pszichológus-szakértő szavaiból kiderült: az öngyilkosságra készülő személy cselekedeteit alapvetően határozza meg a mindennapi környezete és az őt körülvevő emberek tettei.

Az öngyilkosság gondolata nem egyik napról a másikra fogalmazódik meg

A portálunknak nyilatkozó Makai Gábor klinikai szakpszichológus kiemelte: a cselekvés, hogy valaki önmaga ellen fordul, az a folyamatnak csak az utolsó fázisa. Aki öngyilkosságra készül, az saját magát is értéktelennek, nem szerethetőnek, kicsinek, „kevésnek” látja. Olyan személynek, aki nem képes megoldást találni. Azt gondolhatja, hogy ő csak egy kolonc, nyűg mindenkinek. A cselekedet előtti utolsó fázisban pedig már azon gondolkodik, hogyan tegye meg, hogyan végezzen saját magával és mikor.