Napok óta hallgat a színház és fenntartója Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán

Kedden öngyilkosságot követett el Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője. Az eset kapcsán az Origo.hu számos kérdést küldött a színháznak, az azt fenntartó budaörsi önkormányzatnak, illetve a történet egyes szereplőinek is - mindhiába. Cikkünk megjelenéséig egyetlen tárgyilagos közlemény, egyetlen részvétet, segítséget ígérő mondat, egy sor sem jelent meg sem a Budaörsi Latinovits Színház, sem pedig az önkormányzat felületein.
A színház rendezője, az ismert baloldali megmondóember, Alföldi Róbert gesztus helyett pénteken este egy kioktató közleményt jelentetett meg a Facebook-oldalán, amelyet a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ-Színházi Dolgozók Szakszervezete és a Maszk Országos Színészegyesület közösen jegyzett. Ennek lényege, hogy megfeddték a sajtót, amiért egyáltalán foglalkozni mert az esettel.
Érdemes még egyszer kiemelni: ezen a közleményen kívül, mintha ez az ügy nem is létezne. Egyetlen emberi gesztus, biztató szó, támogatásra buzdító felhívás, de a leghalványabb emberség sem jelent meg sem Alföldi Róbert, sem a felsorolt szakmai szervezetek, sem pedig budaörsi színház és az azt fenntartó önkormányzat felületein.
Úgy tűnik, jelenleg két lehetőség van: vagy nem érdekli őket a tragikus eset, vagy attól rettegnek, hogy az súlyos kárt tehet karrierükben. Ez utóbbi felvetés akár megalapozott is lehet. Mint az az Origo.hu által megkérdezett pszichológus-szakértő szavaiból kiderült: az öngyilkosságra készülő személy cselekedeteit alapvetően határozza meg a mindennapi környezete és az őt körülvevő emberek tettei.
A portálunknak nyilatkozó Makai Gábor klinikai szakpszichológus kiemelte: a cselekvés, hogy valaki önmaga ellen fordul, az a folyamatnak csak az utolsó fázisa. Aki öngyilkosságra készül, az saját magát is értéktelennek, nem szerethetőnek, kicsinek, „kevésnek” látja. Olyan személynek, aki nem képes megoldást találni. Azt gondolhatja, hogy ő csak egy kolonc, nyűg mindenkinek. A cselekedet előtti utolsó fázisban pedig már azon gondolkodik, hogyan tegye meg, hogyan végezzen saját magával és mikor.
Makai Gábor a környezet szerepére kitérve hangsúlyozta, hogy az öngyilkosság folyamatában fontos: ki mit lát és mit tesz olyankor, ha észleli, a kollégája depressziós, lehangolt és tehetetlen.
Mind a színháztól, mind az önkormányzattól azt is megkérdeztük, hogy indítanak-e belső vizsgálatot, hogy kiderüljön: történt-e olyan abúzus, amely esetleg átbillentette a fiatal színésznőt a cselekvés irányába. Ugyanezt a felvetést a Magyar Teátrumi Társaság is megfogalmazta közleményében. A szervezet továbbá létrehozott egy email-címet, amelyen várják azon művészek jelentkezését, akik lelki nehézségekkel küzdenek, netán abúzus érte őket. Talán ez lett volna az elvárható minimum a Budaörsi Latinovits Színház és az azt fenntartó önkormányzat részéről.
Kálomista Gábor az Origo.hu-ra írt cikkében hasonlóan felveti a baloldali színházi szakma felelősségét a hallgatás kapcsán. "Hol van Alföldi Róbert és Pelsőczy Réka, amikor emberi élet a nagyságuk ára? Hol van a közösségi médiában a nemzeti vagyon miatt olyan erőszakosan aggódó Molnár Áron, a rendkívül szellemes Lengyel Tamás és az oly szelíd Lovas Rozi és a Majkára bulizó hidrogénezett hajú önjelölt kultuszminiszter, Nagy Ervin, amikor az életet kell oltalmazni. És hol van Csáki Judit, aki rendszeresen próbálja állítgatni a magyar színházművészeti közösség morális ingáját, aki a vehemens állítgatás közben sms-ben fenyegeti a politikailag tőle eltávolodó egykori tanítványait, ahelyett, hogy feltenné nekik azt az egyszerű kérdést: „jól bánnak veled?" - írta a szakember.
Koós Boglárka öngyilkossági kísérletét kollégája, Hartai Petra fedezte fel, akit azért küldtek a színésznő lakásához, mert nem jelent egy próbán és a telefonját sem vette fel. Koós Boglárka búcsúlevelében azt írta: elfáradt. A színésznő korábbi interjúiban kifejtette: magában őrlődő típus, aki irigykedve nézi azokat, akik a feszültséget humorral tudják oldani.
Úgy tudjuk: Koós Boglárkát az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben ápolják, állapota válságos.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.