Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Altatás közben erőszakolta meg áldozatait egy orvos

Koós Boglárka

Árulkodó jelek, amelyek megelőzhették a fiatal magyar színésznő öngyilkossági kísérletét

4 perce
Olvasási idő: 13 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden felakasztotta magát egy magyar színésznő. Koós Boglárka öngyilkosságot akart elkövetni, de Hartai Petra kolléganője levágta a kötélről, és a fiatal hölgy most kómában van. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük arról, milyen folyamat vezet el oda, hogy valaki huszonévesen el akarja magától dobni az életét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Koós BoglárkakrízisBudaörsi Latinovits Színházöngyilkosságkiút

– Az öngyilkosság nem betegség és soha nem egyik napról a másikra alakul ki. A cselekvés, hogy valaki önmaga ellen fordul, az a folyamatnak csak az utolsó fázisa – fejtette ki az Origo.hu kérdésére Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akit azért kerestünk meg, mert a napokban derült ki: öngyilkosságot akart elkövetni a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője, Koós Boglárka. „Az öngyilkossághoz vezető folyamat során, nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy valakit veszteség, kudarc, trauma ért a múltban, aminek a súlyát továbbviszi és nem tud megküzdeni vele, nem tud feloldódni benne a feszültség. Ilyenkor minden értelmetlen számára. Ez az, ami megelőzi a cselekvést. Ez már egy beszűkült tudatállapot, amelyben kevésbé látja át az illető azt, hogy mi minek a következménye, nem tud racionálisan gondolkodni” - emelte ki Makai Gábor, hozzátéve: az esetek többségében kezeletlen depresszió áll az öngyilkosság hátterében, amit egyfajta reménytelenség érzése kísér.

Tragédia: öngyilkosságot akart elkövetni Koós Boglárka
Tragédia: öngyilkosságot akart elkövetni Koós Boglárka
Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Mint ismert: Koós Boglárka az albérletében akasztotta fel magát, végül egy kolléganője talált rá, aki levágta a kötélről. A színésznő búcsúlevelet is hagyott, amelyben azt írta: elfáradt. Úgy tudjuk: jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét, most is gépek tartják életben. 

A pillanat, amikor már valaki nem tud magán segíteni

Az utolsó fázis előtt az öngyilkos-jelölt eljut oda, hogy vagy így éli le az életét, ami számára rossz, elviselhetetlen, iszonyatos nagy feszültséggel és szenvedéssel jár, vagy meghal. Ebben a helyzetben ugyanis szerinte már nincs visszaút, és az egyetlen eszköz arra, hogy enyhítse a feszültségét az az, hogy kilép belőle. Ehhez sokszor társul szégyen, önvád és bűntudat is” 

– emelte ki a szakember, majd kitért arra is, hogy aki öngyilkosságra készül, az saját magát is értéktelennek, nem szerethetőnek, kicsinek, „kevésnek” látja. Olyan személynek, aki nem képes megoldást találni. Azt gondolhatja, hogy ő csak egy kolonc, nyűg mindenkinek. A cselekedet előtti utolsó fázisban pedig már azon gondolkodik, hogyan tegye meg, hogyan végezzen saját magával és mikor.

Az öngyilkosság jelei

Amikor valaki öngyilkos lesz, rendszerint felvetődik a rokonaiban, barátaiban, munkatársaiban, hogy segíthettek volna-e, és az is, hogy nem vették észre, mekkora a baj.

Ez mindig érzékeny téma. Nem a környezetre húzva a felelősséget, de vannak jelei ennek a folyamatnak, amelyben nagy szerepe van, ki mit lát és mit tesz ilyenkor. Amikor az ember elindul a lejtőn, még kicsit bizonytalan, kilátástalan, tehetetlen, és úgy érzi, hogy semmi sem jó

 – hangsúlyozta Makai Gábor. A szakember szerint ilyenkor kívülről is látszik, hogy kialakul a depresszió, a szenvedő fél tartósan lehangolt lesz, üresnek érzi magát, elveszíti az érdeklődését és kijelenti, hogy egy értéktelen ember, akinek semmi sem sikerül. 

„Ekkor még tudatában van annak, hogy depressziós és nagy a baj. Ekkor még, bár idézőjelesen elindult már az öngyilkosság stáció folyamata, alapvetően visszafordítható az útról” – mondta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes segítséget kérni. Ilyenkor nemcsak a pszichológus nyújthat megoldást, már is előremutató lehet, ha valaki a párjától, a családjától, a kollégáitól vagy az egyháztól kér támogatást. 

Beszűkült tudatállapotban viszont már ilyesmi eszébe sem jut, a krízisben lévő ember ugyanis nem látja a megoldást,

 nem lát kiutat a nyomorúságosnak hitt helyzetéből.

Ezek állhatnak az öngyilkosság hátterében

A rossz érzést sok minden kiválthatja. Lehetnek gondok például az illető magánéletében, de a munkahelyén is. Koós Boglárka színésznőként egy különleges világhoz tartozott. Egy olyan közegben kellett nap mint nap teljesítenie, amelyben az emberek nem feltétlenül annyira gátlásosak, mint hétköznapi társaik. 

Ráadásul – állítólag – a színi növendékeknek sok mindent el kellett viselniük évtizedekkel korábban, és még talán abban az időszakban is, amikor ő tanulta a szakmát. 

Hallani lehetett olyan szóbeszédet, hogy meztelenre kellett vetkőzniük, amikor egy tanár úgy kívánta. Erre nincsen bizonyíték. Arra viszont számtalan, hogy a színészek, különösen a nagy tehetségek, mennyire érzékenyek. Több olyan színművészről is tudunk, aki a pszichiátrián kötött ki egy-egy darab miatt, mert annyira beleélte magát a szerepébe. Emellett tény, hogy az elmúlt években több neves színházi szakember ellen is tettek feljelentést szexuális zaklatás miatt. 

– Amikor a szakmaiság köntösébe van bújtatva a bántalmazás, a másik megszégyenítése verbális vagy nonverbális módon, az nagyon veszélyes, mert személyiségromboló hatása van. Főleg akkor, ha ezt még be is bugyolálják az adott közegben azzal, hogy náluk ez a normális – emelte ki Makai Gábor. Hozzátette:

Ez hosszú távon megtorpedózza az ember önértékelését, énképét, identitását, vagyis képes teljesen átformálni a személyiségét. 

Az ilyen helyzetben szocializált és a mindennapjait élő ember próbál megfelelni ennek a bántalmazó közegnek, de nem mindig sikerül neki. 

A halatommal visszaélés a bántalmazás egyik kategóriája.

„Ha ezt valaki magas szinteken műveli valakivel, az a passzív, elszenvedő felet még mélyebbre nyomja” – mondta Makai Gábor hozzátéve, hogy ez különösképpen így van, az áldozatnál van egy különleges szenzitivitás, vagy mentális zavar, szorongás, depresszió jellemzi.

A szakember szerint utólag nehéz kideríteni, mi minden játszott közre abban, hogy Koós Boglárka megpróbáljon öngyilkos lenni. Általában nem csak egy bizonyos okra vagy faktorra lehet visszavezetni a végzetes döntést, mert az öngyilkosságba vezető út többnyire összetett.

Ígéretes karriert törhet derékba Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete

A nagy tehetségnek számító Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon.  A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll: 

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"

Nem csak a színpadon alakított remekül, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!