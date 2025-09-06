Árulkodó jelek, amelyek megelőzhették a fiatal magyar színésznő öngyilkossági kísérletét

– Az öngyilkosság nem betegség és soha nem egyik napról a másikra alakul ki. A cselekvés, hogy valaki önmaga ellen fordul, az a folyamatnak csak az utolsó fázisa – fejtette ki az Origo.hu kérdésére Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akit azért kerestünk meg, mert a napokban derült ki: öngyilkosságot akart elkövetni a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője, Koós Boglárka. „Az öngyilkossághoz vezető folyamat során, nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy valakit veszteség, kudarc, trauma ért a múltban, aminek a súlyát továbbviszi és nem tud megküzdeni vele, nem tud feloldódni benne a feszültség. Ilyenkor minden értelmetlen számára. Ez az, ami megelőzi a cselekvést. Ez már egy beszűkült tudatállapot, amelyben kevésbé látja át az illető azt, hogy mi minek a következménye, nem tud racionálisan gondolkodni” - emelte ki Makai Gábor, hozzátéve: az esetek többségében kezeletlen depresszió áll az öngyilkosság hátterében, amit egyfajta reménytelenség érzése kísér.

Tragédia: öngyilkosságot akart elkövetni Koós Boglárka

Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Mint ismert: Koós Boglárka az albérletében akasztotta fel magát, végül egy kolléganője talált rá, aki levágta a kötélről. A színésznő búcsúlevelet is hagyott, amelyben azt írta: elfáradt. Úgy tudjuk: jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét, most is gépek tartják életben.

A pillanat, amikor már valaki nem tud magán segíteni

Az utolsó fázis előtt az öngyilkos-jelölt eljut oda, hogy vagy így éli le az életét, ami számára rossz, elviselhetetlen, iszonyatos nagy feszültséggel és szenvedéssel jár, vagy meghal. Ebben a helyzetben ugyanis szerinte már nincs visszaút, és az egyetlen eszköz arra, hogy enyhítse a feszültségét az az, hogy kilép belőle. Ehhez sokszor társul szégyen, önvád és bűntudat is”

– emelte ki a szakember, majd kitért arra is, hogy aki öngyilkosságra készül, az saját magát is értéktelennek, nem szerethetőnek, kicsinek, „kevésnek” látja. Olyan személynek, aki nem képes megoldást találni. Azt gondolhatja, hogy ő csak egy kolonc, nyűg mindenkinek. A cselekedet előtti utolsó fázisban pedig már azon gondolkodik, hogyan tegye meg, hogyan végezzen saját magával és mikor.