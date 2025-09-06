Árulkodó jelek, amelyek megelőzhették a fiatal magyar színésznő öngyilkossági kísérletét

– Az öngyilkosság nem betegség és soha nem egyik napról a másikra alakul ki. A cselekvés, hogy valaki önmaga ellen fordul, az a folyamatnak csak az utolsó fázisa – fejtette ki az Origo.hu kérdésére Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akit azért kerestünk meg, mert a napokban derült ki: öngyilkosságot akart elkövetni a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színésznője, Koós Boglárka. „Az öngyilkossághoz vezető folyamat során, nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy valakit veszteség, kudarc, trauma ért a múltban, aminek a súlyát továbbviszi és nem tud megküzdeni vele, nem tud feloldódni benne a feszültség. Ilyenkor minden értelmetlen számára. Ez az, ami megelőzi a cselekvést. Ez már egy beszűkült tudatállapot, amelyben kevésbé látja át az illető azt, hogy mi minek a következménye, nem tud racionálisan gondolkodni” - emelte ki Makai Gábor, hozzátéve: az esetek többségében kezeletlen depresszió áll az öngyilkosság hátterében, amit egyfajta reménytelenség érzése kísér.
Mint ismert: Koós Boglárka az albérletében akasztotta fel magát, végül egy kolléganője talált rá, aki levágta a kötélről. A színésznő búcsúlevelet is hagyott, amelyben azt írta: elfáradt. Úgy tudjuk: jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét, most is gépek tartják életben.
Az utolsó fázis előtt az öngyilkos-jelölt eljut oda, hogy vagy így éli le az életét, ami számára rossz, elviselhetetlen, iszonyatos nagy feszültséggel és szenvedéssel jár, vagy meghal. Ebben a helyzetben ugyanis szerinte már nincs visszaút, és az egyetlen eszköz arra, hogy enyhítse a feszültségét az az, hogy kilép belőle. Ehhez sokszor társul szégyen, önvád és bűntudat is”
– emelte ki a szakember, majd kitért arra is, hogy aki öngyilkosságra készül, az saját magát is értéktelennek, nem szerethetőnek, kicsinek, „kevésnek” látja. Olyan személynek, aki nem képes megoldást találni. Azt gondolhatja, hogy ő csak egy kolonc, nyűg mindenkinek. A cselekedet előtti utolsó fázisban pedig már azon gondolkodik, hogyan tegye meg, hogyan végezzen saját magával és mikor.
Amikor valaki öngyilkos lesz, rendszerint felvetődik a rokonaiban, barátaiban, munkatársaiban, hogy segíthettek volna-e, és az is, hogy nem vették észre, mekkora a baj.
Ez mindig érzékeny téma. Nem a környezetre húzva a felelősséget, de vannak jelei ennek a folyamatnak, amelyben nagy szerepe van, ki mit lát és mit tesz ilyenkor. Amikor az ember elindul a lejtőn, még kicsit bizonytalan, kilátástalan, tehetetlen, és úgy érzi, hogy semmi sem jó
– hangsúlyozta Makai Gábor. A szakember szerint ilyenkor kívülről is látszik, hogy kialakul a depresszió, a szenvedő fél tartósan lehangolt lesz, üresnek érzi magát, elveszíti az érdeklődését és kijelenti, hogy egy értéktelen ember, akinek semmi sem sikerül.
„Ekkor még tudatában van annak, hogy depressziós és nagy a baj. Ekkor még, bár idézőjelesen elindult már az öngyilkosság stáció folyamata, alapvetően visszafordítható az útról” – mondta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes segítséget kérni. Ilyenkor nemcsak a pszichológus nyújthat megoldást, már is előremutató lehet, ha valaki a párjától, a családjától, a kollégáitól vagy az egyháztól kér támogatást.
Beszűkült tudatállapotban viszont már ilyesmi eszébe sem jut, a krízisben lévő ember ugyanis nem látja a megoldást,
nem lát kiutat a nyomorúságosnak hitt helyzetéből.
A rossz érzést sok minden kiválthatja. Lehetnek gondok például az illető magánéletében, de a munkahelyén is. Koós Boglárka színésznőként egy különleges világhoz tartozott. Egy olyan közegben kellett nap mint nap teljesítenie, amelyben az emberek nem feltétlenül annyira gátlásosak, mint hétköznapi társaik.
Ráadásul – állítólag – a színi növendékeknek sok mindent el kellett viselniük évtizedekkel korábban, és még talán abban az időszakban is, amikor ő tanulta a szakmát.
Hallani lehetett olyan szóbeszédet, hogy meztelenre kellett vetkőzniük, amikor egy tanár úgy kívánta. Erre nincsen bizonyíték. Arra viszont számtalan, hogy a színészek, különösen a nagy tehetségek, mennyire érzékenyek. Több olyan színművészről is tudunk, aki a pszichiátrián kötött ki egy-egy darab miatt, mert annyira beleélte magát a szerepébe. Emellett tény, hogy az elmúlt években több neves színházi szakember ellen is tettek feljelentést szexuális zaklatás miatt.
– Amikor a szakmaiság köntösébe van bújtatva a bántalmazás, a másik megszégyenítése verbális vagy nonverbális módon, az nagyon veszélyes, mert személyiségromboló hatása van. Főleg akkor, ha ezt még be is bugyolálják az adott közegben azzal, hogy náluk ez a normális – emelte ki Makai Gábor. Hozzátette:
Ez hosszú távon megtorpedózza az ember önértékelését, énképét, identitását, vagyis képes teljesen átformálni a személyiségét.
Az ilyen helyzetben szocializált és a mindennapjait élő ember próbál megfelelni ennek a bántalmazó közegnek, de nem mindig sikerül neki.
A halatommal visszaélés a bántalmazás egyik kategóriája.
„Ha ezt valaki magas szinteken műveli valakivel, az a passzív, elszenvedő felet még mélyebbre nyomja” – mondta Makai Gábor hozzátéve, hogy ez különösképpen így van, az áldozatnál van egy különleges szenzitivitás, vagy mentális zavar, szorongás, depresszió jellemzi.
A szakember szerint utólag nehéz kideríteni, mi minden játszott közre abban, hogy Koós Boglárka megpróbáljon öngyilkos lenni. Általában nem csak egy bizonyos okra vagy faktorra lehet visszavezetni a végzetes döntést, mert az öngyilkosságba vezető út többnyire összetett.
A nagy tehetségnek számító Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:
A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban"
Nem csak a színpadon alakított remekül, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.