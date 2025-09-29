Szeptember 24-én a ceglédi vasútállomásnál kevésen múlott a tragédia, az öngyilkossági kísérletet a polgárőrök akadályozták meg – írta meg a Szoljon.hu.

Öngyilkossági kísérlet árnyékolta be a vasútállomást – a férfi a sínekre lépett volna

Fotó: Mediaworks archívum/Illusztráció

A közterületi szolgálatot ellátó polgárőrök a ceglédi vasútállomást és annak környékét ellenőrizték azon a napon. Az állomás területén egy férfira lettek figyelmesek, aki teljesen magába volt roskadva.

Bevallotta, hogy öngyilkosságot tervez

A polgárőrök szóba elegyedtek vele, ő pedig elmondta, hogy skizofréniában szenved, és éppen öngyilkosságot tervez, mert el van keseredve és nem lát más kiutat. A Cegléd II. Polgárőr Egyesület elnöke, Osgyáni Józsefné arról adott tájékoztatást, hogy kollégái a történteket azonnal jelezték a tevékenység-irányítási központnak, hamarosan pedig a mentők és a rendőrök is kiérkeztek a helyszínre. A várakozás alatt a polgárőrök végig szóval tartották a kétségbeesett férfit, és biztonságos helyre kísérték. A rendőri intézkedést követően a mentőszolgálat kórházba szállította a bajbajutottat.

Hasonló nyomasztó eset történt Tatabányán. Egy hajszálon múlott a férfi élete, az utolsó pillanatban rántották ki a rendőrök a sínek közül.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.