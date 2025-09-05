Valami történhetett: vizsgálatra szólították fel a színházat a kómában fekvő színésznő ügyében

A Magyar Teátrumi Társaság döbbenten és megrendülten értesült a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színművésze keddi tragédiájáról. A hír mélyen érintette a teljes közösségünket – reagált közleményében a Magyar Teátrumi Társaság arra a hírre, hogy Koós Boglárka színésznő kedden öngyilkosságot követett el. Az Origo.hu úgy tudja, hogy a színésznő kollégája, Hartai Petra talált rá Koósra, és ő vágta le a kötélről. Habár az öngyilkossági kísérlet nem járt sikerrel, úgy tudjuk, a fiatal hölgy nagyon súlyos, életveszélyes állapotban van, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben ápolják. Búcsúlevelében azt írta: elfáradt. Egy korábbi interjújában úgy nyilatkozott, sokszor őrlődik magában, és irigyli azokat, akik humorral tudják oldani a feszültséget.

Öngyilkosságba menekült Koós Boglárka, aki továbbra is súlyos állapotban van

Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Segítséget ajánlottak az öngyilkosságot elkövető színésznő családjának

A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a színházaknak és a szakmai szervezeteknek közösen kell dolgozniuk azon, hogy minden művész számára biztonságos és támogató alkotói környezet jöjjön létre. Csak így előzhető meg az ilyen a tragikus helyzet, amely most megrázta a szakmát"

– fejtette ki a szervezet.

A levél így folytatódott: „Egyetértünk a Magyar Színházi Társasággal, a Színházi Dolgozók Szakszervezetével és a MASZK Országos Színészegyesülettel abban, hogy a sajtó képviselőinek belátóbb magatartást kell tanúsítania. Emberi tragédiák részleteinek felelőtlen közlésével nemcsak a gyógyulás esélyeit teszik kockára, hanem családtagok, barátok, kollégák lelki biztonságát is súlyosan megrendítik. A tájékoztatás felelősséggel jár.

Szeptember 9-én, a Debrecenben rendezendő Színházi Évadnyitón közös gondolkodásra hívjuk a szakmai szervezetek képviselőit.

Kérjük az anyaszínház vezetését indítsanak belső vizsgálatot, és tárják fel a történtekhez vezető okokat"

– írta a társaság.

A művészi közösség iránt érzett felelősségből létrehoztuk a segitseg@magyarteatrumitarsasag.hu e-mail-címet, amelyen keresztül azok a művészek kérhetnek támogatást, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, bántalmazás vagy abúzus érte őket, vagy egyszerűen meghallgatásra, segítségre van szükségük. Senkit sem hagyunk egyedül, mindenki mellett ott állunk, akinek segítségre van szüksége.

Végezetül a Magyar Teátrumi Társaság elnöksége ezúton is felajánlja segítségét a művésznő családjának. Imádkozunk érte – áll a szervezet elnökségének közleményében.