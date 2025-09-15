Megrázó öngyilkosság: a NAV dolgozója a munkahelyén vetett véget életének

Drámai jelenetek játszódtak le péntek délután Pécsen a NAV egyik épületében. Sajtóinformációk szerint az intézmény dolgozója szolgálati fegyverével követett el öngyilkosságot, miközben egyedül tartózkodott az irodájában – írta a Bama.hu.

Az öngyilkosság után a fekete zászló is kikerült a NAV épületére – fotó: Löffler Péter

Az öngyilkosság híre azonnal elterjedt a városban

A kollégák megdöbbenve és értetlenül állnak a történtek előtt. A legszívszorítóbb részlet, hogy a nő két kiskorú gyermeket hagyott maga után, egy 10 és egy 14 éves kislányt. A körülményeket a rendőrség vizsgálja, a NAV pedig annyit közölt, hogy mindenben támogatja a családot, de a hozzátartozók védelmében nem adnak ki több információ.

A lövés pillanatában a nő egyedül volt az irodában, így közvetlen szemtanúi nem voltak az eseménynek.

A hivatal dolgozóit ugyanakkor mélyen megrázta a tragédia, hiszen senki nem számított arra, hogy ilyen drámai fordulatot vesz egy átlagos pénteki munkanap.

Az öngyilkosság okai egyelőre ismeretlenek, a tragédia arra figyelmeztet, hogy mindig fontos odafigyelni egymásra. A közelmúltban a Budaörsi Latinovits Színház színésznője, Koós Boglárka vetett véget életének. Miután nem jelent meg színházi próbáján, barátnője felakasztva találta meg őt otthonában, a mentők kómában kórházba szállították, de szervezete később feladta a küzdelmet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.