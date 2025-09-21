Sokkoló bejelentés érkezett a kiskunmajsai hatóságokhoz szombaton délután, amelynek nyomán egy Rózsa utcai családi házhoz siettek a mentők, ahol egy férfi öngyilkosságot követett el, és már sajnos nem tudták megmenteni az életét - írta meg a Baon.hu.

Ezt követően a helyszínen tartózkodó rokonok indulatai elszabadultak. Előbb a mentősökre támadtak, majd az általuk kihívott rendőrökre. A helyiek elmondása szerint az egyenruhásokat és az egyik rendőrautót autógumikkal, valamint különféle, a kezük ügyébe került tárgyakkal dobálták meg. Az egyenruhások ezt követően erősítést hívták, így legalább kilenc rendőrautó érkezett helyszínre a környező településekről.

A Rózsa utcába Kiskunhalasról, Harkakötönyből és Kiskunfélegyházáról is érkeztek egyenruhások. A rendőrök felfegyverkezve, golyóálló mellényt viselve mentek be a családi házba. Közben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságról a bűnügyi technikusok is a megérkeztek, és megkezdték a helyszíni szemlét.

Odasietett Kolompár Orbán, a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, aki igyekezett egyeztetett a rendőrökkel a kialakult helyzetről.

A holttestet elszállították, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

Már korábban is megpróbálta elvenni saját életét az 53 éves öngyilkos férfi, ekkor még személyi sérülés nem történt: csupán a berendezési tárgyak gyulladtak meg. A helyiek beszámolója alapján a rendőrök jól ismerik a tragédiában érintett családot. A szemtanúk szerint az öngyilkosság napján a déli órákban kiabálást véltek hallani, a mostanra elhunyt férfi állításuk szerint artikulátlanul üvöltött.

