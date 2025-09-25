Vonat elé vetette magát a rendőrként dolgozó családapa

Kedden délelőtt a Napfény InterCity gázolt el egy férfit, aki a sínekre fekve végzett életével. Az öngyilkosság kitervelt volt, a szemtanúk szerint a férfi odasétált a sínekhez, majd lefeküdt a pályára és mozdulatlanul várta a szerelvényt. A mozdonyvezető mindent megtett, hogy megállítsa a vonatot, de a tragédia elkerülhetetlen volt. A fiatal masinisztát sokkolták a történtek, és az utasok közül többen is végignézték a szívszorító jelenetet – írta a Borsonline.

Az öngyilkosság előre kitervelt volt

Fotó : Siri/Pexels (Illusztráció)

A családapa autóval hajtott a sínekhez, kiszállt, majd a sínpárra feküdt. A gyermekeinek búcsúlevelet hagyott, amelyből kiderülhetett milyen nehéz lelkiállapotban volt. A környékbeliek megrendülten beszélnek a történtekről.

Láttuk a megállt vonatot, tudtuk, hogy nagy baj történt. Amikor meghallottuk, hogy egy többgyerekes apa az áldozat, elszorult a szívünk

– mondta egy ceglédi férfi, aki még most sem tudja feldolgozni a történteket.

Az öngyilkosság a közlekedésben is fennakadásokat okozott

A tragédia miatt hosszú órákra lezárták az érintett szakaszt. Az utasok jelentős késésekkel számolhattak, többen még délután sem tudtak időben célba érni.

Mi is csak sejtettük, hogy valami baj lehet, hogy rengeteg vonat késik. Később hallottuk, mi történt, nagyon szomorú

– nyilatkozta egy szolnoki utas.

Már nem lehetett segíteni

A helyszínre érkező mentők hiába próbáltak beavatkozni, már semmit sem tehettek a férfiért. Az öngyilkosság jelentősen megrázta a ceglédieket és a vonattal utazókat is. A mozdonyvezetőnek és a családnak is hosszú időre felfoghatatlan emlék marad ez a szomorú nap.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.