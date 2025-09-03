Lélegzetelállító mentőakció zajlott augusztus 31-én délután Tatabányán, amikor egy kétségbeesett férfi a vasúti sínekre feküdt az 1-es fővonalon. A bejelentést követően villámgyorsan érkeztek a rendőrök és bátor helytállásuknak köszönhetően sikerült meghiúsítani az öngyilkossági kísérletet - tudatta a Kemma.hu.

Az öngyilkossági kísérlet kudarcba fulladt a rendőrök gyorsaságának köszönhetően - Fotó: MW

A helyszínre küldött két fiatal rendőr, Korpás Rebeka és Kincses Krisztián őrmesterek szó szerint az utolsó pillanatban ragadták meg a férfit és húztak le a sínekről. Alig egy perccel később a szerelvény teljes sebességgel átrobogott azon a pályaszakaszon, ahol néhány másodperce még a férfi feküdt. Tatabánya sajnos nem először szembesül ilyen drámai helyzettel, ugyanis az elmúlt években több hasonló tragédia is előfordult a város vasútvonalán. Kísértetiesen hasonló eset tavasszal is történt, akkor vádat emeltek az öngyilkosjelölttel szemben.

Az öngyilkossági kísérlet után elismerés

A drámai mentés után a férfit átadták a mentőknek, a két hősies rendőr pedig elismerésben részesült. Az eset egy újabb emlékeztető arra, hogy az öngyilkossági kísérlet nem csupán egyéni tragédia lehet, hanem hatalmas sokkot okoz környezetének is.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.