Lélegzetelállító mentőakció zajlott augusztus 31-én délután Tatabányán, amikor egy kétségbeesett férfi a vasúti sínekre feküdt az 1-es fővonalon. A bejelentést követően villámgyorsan érkeztek a rendőrök és bátor helytállásuknak köszönhetően sikerült meghiúsítani az öngyilkossági kísérletet - tudatta a Kemma.hu.
A helyszínre küldött két fiatal rendőr, Korpás Rebeka és Kincses Krisztián őrmesterek szó szerint az utolsó pillanatban ragadták meg a férfit és húztak le a sínekről. Alig egy perccel később a szerelvény teljes sebességgel átrobogott azon a pályaszakaszon, ahol néhány másodperce még a férfi feküdt. Tatabánya sajnos nem először szembesül ilyen drámai helyzettel, ugyanis az elmúlt években több hasonló tragédia is előfordult a város vasútvonalán. Kísértetiesen hasonló eset tavasszal is történt, akkor vádat emeltek az öngyilkosjelölttel szemben.
A drámai mentés után a férfit átadták a mentőknek, a két hősies rendőr pedig elismerésben részesült. Az eset egy újabb emlékeztető arra, hogy az öngyilkossági kísérlet nem csupán egyéni tragédia lehet, hanem hatalmas sokkot okoz környezetének is.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.