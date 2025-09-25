Hihetetlen: ezt még Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint szerdán esetkocsit riasztottak egy idős nőhöz, aki kutyasétáltatás közben elesett Ercsiben. A mentők perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, Teó azonban egy pillanatra sem akart elmozdulni gazdája mellől. A hős kutyus Orbán Viktor figyelmét is felkeltette - írja a Magyar Nemzet.

Teó, a hűséges eb Orbán Viktor figyelmét is felkeltette

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A hősök nem mindig két lábon járnak

– írta a mentőszolgálat bejegyzéséhez a miniszterelnök.

A posztból kiderül, hogy Teó nagyon barátságos volt a mentősökkel és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, arról azonban hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdáját.

Később kiderült, hogy a sérült az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől. Így a mentősök végül hazavitték az ebet, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőautóból. A sérültet ezután stabil állapotban szállíthatták kórházba.

Íme a poszt, amit Orbán Viktor sem hagyhatott szó nélkül

