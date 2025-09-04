A nap hőse: Fekete Dávid rendőr őrmester

Az Encsi Rendőrkapitányság, Gönci Rendőrőrs őrmestere, Fekete Dávid Krisztián éppen Siófokon nyaralt, amikor észrevette, hogy egy társasházból füst gomolyog. Gyors helyzetérékelést követően berohant a házba, és kimentett egy sérült nőt - számolt be a hősies cselekedetről a Boon.hu.

A borsodi őrmester nem álldogált, nem kávézott, hanem cselekedett, amikor meglátta a füstöt A fotó illusztráció: Pexels.com

Életet mentett a borsodi őrmester

A lakók már éppen menekültek ki a siófoki társasházból, amikor a tetőtérben felrobbant egy gázpalack. Fekete Dávid Krisztián rátermettségének köszönhetően senki nem sérült meg, erről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség is büszkén posztolt a Facebookon. A bejegyzés alatt számos jóérzésű ember gratulációját fejezte ki a borsodi őrmesternek.

Szintén elismerésünket fejezzük ki annak a buszsofőrnek, aki a újjáélesztett egy idős embert a Kiskunmajsára tartó vonatpótló buszon. Kiderült, hogy a buszsofőr korábban tűzoltóként dolgozott, ezért rögtön kéznél volt a segítség. A szuperhősök köztünk vannak, vészhelyzet esetén megláthatjuk valódi arcukat.