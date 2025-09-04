Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

siófoki

A nap hőse: Fekete Dávid rendőr őrmester

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fekete Dávid Krisztián éppen Siófokon üdült, amikor észrevette, hogy nagy a baj. Az őrmester bátor tettet hajtott végre, amivel életet mentett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
siófokihőséletet mentettrendőrtársasházszuperhősfüst

Az Encsi Rendőrkapitányság, Gönci Rendőrőrs őrmestere, Fekete Dávid Krisztián éppen Siófokon nyaralt, amikor észrevette, hogy egy társasházból füst gomolyog. Gyors helyzetérékelést követően berohant a házba, és kimentett egy sérült nőt - számolt be a hősies cselekedetről a Boon.hu.

őrmester
A borsodi őrmester nem álldogált, nem kávézott, hanem cselekedett, amikor meglátta a füstöt A fotó illusztráció: Pexels.com

Életet mentett a borsodi őrmester

A lakók már éppen menekültek ki a siófoki társasházból, amikor a tetőtérben felrobbant egy gázpalack. Fekete Dávid Krisztián rátermettségének köszönhetően senki nem sérült meg, erről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség is büszkén posztolt a Facebookon. A bejegyzés alatt számos jóérzésű ember gratulációját fejezte ki a borsodi őrmesternek. 

Szintén elismerésünket fejezzük ki annak a buszsofőrnek, aki a újjáélesztett egy idős embert a Kiskunmajsára tartó vonatpótló buszon. Kiderült, hogy a buszsofőr korábban tűzoltóként dolgozott, ezért rögtön kéznél volt a segítség. A szuperhősök köztünk vannak, vészhelyzet esetén megláthatjuk valódi arcukat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!