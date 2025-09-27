Összekötözte egy kisgyerek kezét és betapasztotta a száját a szegedi tanítónő

A Delmagyar.hu azt írja, pár napja az iskolába mentek el azért a tanítónőért a rendőrök, aki ellen többen is feljelentés is érkezett hozzájuk. Onnan vitték el megbilincselve. Kisgyerekek szülei állították, hogy bántotta a gyereket. Egy kislánynak összekötözte a kezét, és leragasztotta a száját, hogy ne legyen vele gondja.

Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanító, kirúgták Illusztráció: Shutterstock

Emiatt történt, hogy összekötözte a kezét

Az idős, nyugdíj előtt álló, szegedi napközis tanítónő szerint a gyerek túl sokat beszélt. Előbb elintézte, hogy ne tudjon megszólalni, majd is, hogy ne tudja letépni a szájáról a tapaszt. Egy másik gyereknek levágta a haját, többet pedig azzal fenyegetett meg,

hogy az ujját vagy a nyelvét fogja levágni sniccerrel, ha nem viselkedik rendesen.

Kiabált is a rá bízott kicsikkel.

Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A pedagógust kirúgták a munkahelyéről.