Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

kisgyerek

Összekötözte egy kisgyerek kezét és betapasztotta a száját a szegedi tanítónő

Kirúgtak egy szegedi napközis tanítónőt feljelentés miatt. A szülők szerint fenyegette és bántotta a gyerekeiket, egy kislány kezét összekötözte és nem engedte szóhoz jutni.
A Delmagyar.hu azt írja, pár napja az iskolába mentek el azért a tanítónőért a rendőrök, aki ellen többen is feljelentés is érkezett hozzájuk. Onnan vitték el megbilincselve. Kisgyerekek szülei állították, hogy bántotta a gyereket. Egy kislánynak összekötözte a kezét, és leragasztotta a száját, hogy ne legyen vele gondja

Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanító, kirúgták
Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanító, kirúgták Illusztráció: Shutterstock

Emiatt történt, hogy összekötözte a kezét

Az idős, nyugdíj előtt álló, szegedi napközis tanítónő szerint a gyerek túl sokat beszélt. Előbb elintézte, hogy ne tudjon megszólalni, majd is, hogy ne tudja letépni a szájáról a tapaszt. Egy másik gyereknek levágta a haját, többet pedig azzal fenyegetett meg, 

hogy az ujját vagy a nyelvét fogja levágni sniccerrel, ha nem viselkedik rendesen. 

Kiabált is a rá bízott kicsikkel. 

Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A pedagógust kirúgták a munkahelyéről.

 

 

