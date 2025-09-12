Agyba-főbe vert egy ismeretlent, mehet vissza a börtönbe

A 26 éves okányi férfi idén február 22-én egy vésztői rendezvényen vett részt, ahol alaposan leittasodott. Hazafelé tartva, a nyílt utcán, minden ok és előzmény nélkül rátámadt egy ott sétáló, számára ismeretlen férfira. Áldozatát összeverte, majd angolosan távozott - írta meg a Beol.hu.

Összeverte a számára ismeretlen embert, súlyos testi sértés kísérlete miatt kell felelnie. A fotó illusztráció: Shutterstock

A részeg férfi a sértettet váratlanul a földre lökte, ezután brutális kegyetlenséggel ütötte-rúgta, nem kímélve a fejét sem. Ámokfutása végén a támadó rátalpalt áldozata fejére, majd elment a helyszínről.

Börtönbe kerülhet, mert összeverte a vadidegent

A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében ismertették: a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de az, ahogy a vádlott bántalmazta – az ütések és a rúgások a fejet, a tarkót is érték –, alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. A büntetett előéletű, 26 éves okányi férfi ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat, és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozták.

