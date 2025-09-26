Összevertek egy ismert színészt egy szombathelyi boltban

Csütörtök délután brutális rablásnak lehettek szemtanúi a szombathelyi Paragvári utcában található egyik bolt vásárlói. Tettenértek két férfit, akik eltettek pár terméket és fizetés nélkül akartak elsétálni. Ahogy írtuk, az üzletvezető arra kérte a rablókat, hogy adják vissza, ami náluk van, de ők inkább fellökték a nőt, és megvertek egy férfit. Most derült ki, hogy nem akárkiről van szó. Ismert ember az összevert vásárló - írta meg a Vaol.hu.

Az összevert ismert színművész súlyos sérülésekkel került kórházba

Fotó: Horváth Balázs / Forrás: vaol.hu

Ismert színész az összevert áldozat

A Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalára kitett posztban azt írják, ők tudják, ki az, aki hősként próbálta megállítani a bűnözőket.

"Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja,

Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére.

A támadók ekkor súlyosan bántalmazták:

többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték.

Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül" - írták.