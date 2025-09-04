Kimaxolta a tahóságot a fekete Mercedes tulaja, ilyet sem látni minden nap

Hírlevél

Ritka nagy tahóságot szúrtak ki a rendőrök a napokban Veszprémben. Egy fekete Mercedes a parkolás merész módját választotta, amikor keresztbe állt mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhelyen.
Nem mindennapi manővert hajtott végre egy fekete Mercedes sofőrje: megérkezve a veszprémi üzlethez keresztbe állt be a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyekre - írja a Veol.hu.. A tahó parkolást a rendőrség is megörökítette:

Tahó parkolás: fekete Mercedes állt keresztbe a mozgáskorlátozott parkolóknál Veszprémben, a rendőrök azonnal intézkedtek.
Fotó:  Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrség is díjazta a tahó parkolást

Az eset érdekessége, hogy mindez a veszprémi rendőrök orra előtt történt. A zsaruk a hangosbemondón keresztül kérték a Mercedes tulajdonosát, hogy fáradjon az autóhoz, ezután büntetést szabtak ki a férfire. Az eset kapcsán a rendőrség emlékeztetett: az ilyen helyeket kizárólag mozgáskorlátozottságot igazoló fényképes igazolvánnyal lehet használni, amelyet a várakozás idejére jól láthatóan ki is kell helyezni. Ilyen esetekben a helyszíni bírság összege 65.000 és 156.000 forint közé esik.

Mindez azonban még semmi - hallhattuk régen a Teleshop reklámokban. És valóban: az év parkolását nemrég Soltvadkerten mutatták be, ahol egy autó fejjel lefelé, az orrán állt meg. További részletek az Origo.hu cikkében.

 

