Kimaxolta a tahóságot a fekete Mercedes tulaja, ilyet sem látni minden nap

Nem mindennapi manővert hajtott végre egy fekete Mercedes sofőrje: megérkezve a veszprémi üzlethez keresztbe állt be a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyekre - írja a Veol.hu.. A tahó parkolást a rendőrség is megörökítette:

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrség is díjazta a tahó parkolást

Az eset érdekessége, hogy mindez a veszprémi rendőrök orra előtt történt. A zsaruk a hangosbemondón keresztül kérték a Mercedes tulajdonosát, hogy fáradjon az autóhoz, ezután büntetést szabtak ki a férfire. Az eset kapcsán a rendőrség emlékeztetett: az ilyen helyeket kizárólag mozgáskorlátozottságot igazoló fényképes igazolvánnyal lehet használni, amelyet a várakozás idejére jól láthatóan ki is kell helyezni. Ilyen esetekben a helyszíni bírság összege 65.000 és 156.000 forint közé esik.

