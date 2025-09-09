Fel akarták robbantani a Parlamentet! – itt vannak a részletek

Súlyos fenyegetés érkezett szeptember 8-án a segélyhívóra. Egy külföldi számról az ismeretlen férfi azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a Parlament épületét. Azonnal akcióba léptek az egyenruhások. A Bors beszámolója szerint a magyar rendőrök villámgyorsan és nagyon hatékonyan reagáltak a kialakult helyzetre.

A Parlament épületét akarta felrobbantani a külföldi férfi

Fotó: Nikolett Emmert/Pexels

Hétfőn este 5 órakor érkezett a bejelentés, hogy fel akarják robbantani a Parlamentet. A rendőröknek alig fél óra kellett ahhoz, hogy elfogják az ismeretlen férfit, akit egy német rendszámú autóban ülve kaptak el. A IV. kerületi rendőrkapitányságra vitték, ahol beismerő vallomás tett.

Vallomása szerint azért kezdett fenyegetőzni, mert miután lerobbant az autója, a segélyhívón keresztül ételt és italt kért, de nem kapott.

Ellene közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indítottak eljárást.

