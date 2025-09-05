Pokoli hőségre, fényességre, sikolyokra ébredtek Pásztón

Egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg, mindenestre mentőautó is érkezett oda, ahová két város tűzoltóit riasztották szeptember 4-én, éjjel - írja a Nool.hu. Egy emeletes lakóház felső szintjén keletkezett tűz Pásztón, a Tücsök utcában, felriadtak a lakók.
Egy körülbelül harminc négyzetméter alapterületű szobában redőny és berendezési tárgyak égtek. A pásztói és a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd átszellőztették az épületet"
- közölte Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
