Diáklányokra vadászott a pécsi ragadozó

2024 januárjában kezdődött a bűncselekmény-sorozat, amikor a pécsi testnevelőtanár a közösségi médián keresztül lépett kapcsolatba egy diáklánnyal. Az idő előrehaladtával intim képeket kért a lánytól, amiket meg is kapott. A kiszolgáltatott kamasz fehérneműs fotókat küldött az aberrált pedagógusnak. Két hónap elteltével már az iskolán kívülre csábította a tinilányt – írta meg a Borsonline.hu

Beültette az autójába pécsi tanítványát

Kép forrása: Pexels

Egy alkalommal a férfi szexuálisan közeledett a fiatal lányhoz, akinek a lány pólója, majd melltartója alá is benyúlt. A lány azonban nem szándékozott intim viszonyt folytatni a felnőtt tanárával, ezért a vádlott visszavitte őt autójával a kollégiumba.

A pécsi szexuális ragadozó nem adta fel, folytatta szeméremsértő tevékenységét

Szintén 2024-ben üzenetváltásba kezdett egy kiskorú diáklánnyal, aki még csak 15 éves volt. Decemberben iskolán kívüli programra hívta kiszemeltjét, akivel autójában szexuális aktust folytatott. Idén januárban megtetszett neki egy harmadik lány is. A testnevelésóra után diákja mellé ült, és szeméremsértő magatartásba kezdett. A sértett hátát, nyakát simogatta, masszírozni kezdte. A tinilány azonban határozottan visszautasította a szatírt.

A Pécsi Járási Ügyészség szerencsére lesújtott a pécsi testnevelőtanárra. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel, hatalmi befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt történt vádemelés.

Sajnos nem ritka eset, hogy egy szatír sebezhető áldozatokra vadászik: a bíróság nemrég döntött egy balmazújvárosi mutogatós férfi ügyében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.