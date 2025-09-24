Elkapták a baranyai pedofilt, ez várhat rá

Zala megyében sokkoló ügy derült ki: egy pedofil férfit gyermekpornográf tartalmak terjesztésével vádolnak. A nyomozás szerint a 35 éves, helyi férfi az interneten osztotta meg a felvételeket, ami azonnal felkeltette a hatóságok figyelmét - számolt be róla a Bama.hu.

Gyermekpornográf tartalmakkal vádolják a pedofilt, aki interneten terjesztett képeket és videókat

Fotó: Shutterstock

Pedofil-ügy Baranyában

A vádirat alapján a Baranya vármegyei férfi több felhasználónév alatt volt regisztrálva különböző platformokon, ahol olyan személyekkel ismerkedett meg, akik hasonló szexuális ,,érdeklődési" körrel rendelkeznek. A férfi 2022 júliusa és 2023 szeptembere között több, 12 év alatti személyeket ábrázoló videót és képet osztott meg, amelyeken szexuális cselekményeket végeztek a kiskorúak. A nyomozás során a férfi otthonában házkutatást tartottak, és lefoglalták mobiltelefonját, amelyen több száz, az előzőekben bemutatott felvételt találtak. A vádlott által elkövetett bűncselekmény többek között a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére, sanyargatást tartalmazó felvételre forgalomba hozatallal elkövetett gyermekpornográfia bűntettének a megállapítására alkalmas.

A Baranya Vármegyei Főügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés végrehajtását, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges eltiltást indítványozta, ahol 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével vagy gondozásával foglalkozna.

