Pedofil garázdálkodott az interneten

A 38 éves büntetlen előéletű békésszentandrási pedofilt a Szarvasi Járásbíróság előkészítő ülésén a Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 3 rendbeli pornográf felvétel kínálása, átadása és hozzáférhetővé tétele miatt 2 év időtartamú, 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – számolt be róla a Beol.hu.

A pedofil a darkwebről „húzta” le a videókat, amelyeket aztán álarc mögé bújva népszerűsített az interneten. Fotó: Illusztráció (Soumil Kumar/Pexels)

A szentandrási pedofil a darkweben

A férfi a videókat a darkwebről töltötte le. Ezeken a felvételeken 4-18. év közötti, 12-14. év közötti és a 12. életévét be nem töltött ázsiai gyermekek szexelnek.

A videókat két fiktív profilon keresztül a neten felkínálta és aki kérte, annak továbbította.

Egy dunaújvárosi visszaeső pedofil pedig egy 12 éves kisfiút erőszakolt meg fényes nappal, miközben a gyermek sírva kérte, hogy engedje el. A hajléktalant már korábban is elítélték pedofília miatt. Ha kíváncsi a vérlázító gaztett megdöbbentő részleteire, akkor kattintson az Origóra!