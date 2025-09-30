Kedvesnek tűnő férfi sötét szándékkal: nem szívjóságból fogadta be a kisgyerekes családot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy pedofil férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak és más bűncselekmény miatt. A férfi az ellene szóló vád szerint rendszeresen zaklatta annak a családnak a kislányát, akiket korábban a saját házába fogadott - írta a Boon.hu.

Pedofil férfi molesztálta a házába engedett kislányt. Pedig úgy tűnt, jó szándékkal engedi a családot nála lakni (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A pedofil szobájában aludt a kislány

Az ügyészség vádirata szerint a miskolci vádlott 2020 áprilisa és októbere között a házában adott szállást egy nehéz anyagi helyzetben lévő, öt gyermeket nevelő családnak. A vád szerint a férfi gyakran felügyelt a gyermekekre a szülők távollétében.

A vádlott különösen az ekkor ötödik életévét betöltött kislány bizalmába férkőzött: ajándékokkal halmozta el őt, aminek hatására a gyermek a

nagyapaként tekintett rá.

A vád szerint a férfi ezt a bizalmi helyzetet és a szülők távollétét használta ki arra, hogy több alkalommal visszaéljen a kislány sértetlenségével: simogatta a kiskorú intim testrészeit.

A család 2024 májusától augusztus elejéig ismét szívességi alapon lakott a vádlott házában. Július közepétől az ekkor már 9 éves kislány a férfi hálószobájában aludt. A vád szerint a vádlott érzelmileg befolyásolta a gyermeket:

azt a látszatot keltette benne, hogy szerelmes belé, és többször szájon csókolta.

A kislány elalvása után a vádlott odament az ágyához, levette alsó ruházatát, és több esetben szexuális cselekményt végzett a sértett sérelmére. A gyermek egyszer felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba a cselekményt, aki felöltözött és kiment a szobából.

Lőszert is találtak a férfi otthonában

A férfi a korábbi események után sem állt le: továbbra is zaklatta a kislányt. Az ügyészség leírása szerint még a kislány tisztálkodása alatt is bement a fürdőszobába, ahol önkielégítést végzett.

A szexuális bűncselekmények mellett egy másik gyanú is felmerült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 2024. augusztus elején, a vádlott házában tartott házkutatás során a rendőrség tizenkét darab

engedély nélkül tartott lőszert talált és foglalt le.

A jelenleg letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben súlyos büntetést indítványoztak. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltást kért, egyúttal javasolták, hogy a férfit ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.