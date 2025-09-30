Kedvesnek tűnő férfi sötét szándékkal: nem szívjóságból fogadta be a kisgyerekes családot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy pedofil férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak és más bűncselekmény miatt. A férfi az ellene szóló vád szerint rendszeresen zaklatta annak a családnak a kislányát, akiket korábban a saját házába fogadott - írta a Boon.hu.
Az ügyészség vádirata szerint a miskolci vádlott 2020 áprilisa és októbere között a házában adott szállást egy nehéz anyagi helyzetben lévő, öt gyermeket nevelő családnak. A vád szerint a férfi gyakran felügyelt a gyermekekre a szülők távollétében.
A vádlott különösen az ekkor ötödik életévét betöltött kislány bizalmába férkőzött: ajándékokkal halmozta el őt, aminek hatására a gyermek a
nagyapaként tekintett rá.
A vád szerint a férfi ezt a bizalmi helyzetet és a szülők távollétét használta ki arra, hogy több alkalommal visszaéljen a kislány sértetlenségével: simogatta a kiskorú intim testrészeit.
A család 2024 májusától augusztus elejéig ismét szívességi alapon lakott a vádlott házában. Július közepétől az ekkor már 9 éves kislány a férfi hálószobájában aludt. A vád szerint a vádlott érzelmileg befolyásolta a gyermeket:
azt a látszatot keltette benne, hogy szerelmes belé, és többször szájon csókolta.
A kislány elalvása után a vádlott odament az ágyához, levette alsó ruházatát, és több esetben szexuális cselekményt végzett a sértett sérelmére. A gyermek egyszer felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba a cselekményt, aki felöltözött és kiment a szobából.
A férfi a korábbi események után sem állt le: továbbra is zaklatta a kislányt. Az ügyészség leírása szerint még a kislány tisztálkodása alatt is bement a fürdőszobába, ahol önkielégítést végzett.
A szexuális bűncselekmények mellett egy másik gyanú is felmerült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 2024. augusztus elején, a vádlott házában tartott házkutatás során a rendőrség tizenkét darab
engedély nélkül tartott lőszert talált és foglalt le.
A jelenleg letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben súlyos büntetést indítványoztak. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltást kért, egyúttal javasolták, hogy a férfit ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.
Ezen felül indítványozták, hogy a vádlottat végleges hatállyal tiltsák el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.
Korábban is előfordult hasonló eset, azonban ott saját kislányát molesztálta egy apa, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.