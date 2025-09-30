Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

gyermek

Kedvesnek tűnő férfi sötét szándékkal: nem szívjóságból fogadta be a kisgyerekes családot

21 perce
Nagylelkű gesztus hátterében borzalmas titok rejtőzött: egy férfi befogadott egy családot, majd titokban szexuálisan zaklatta a kilencéves kislányukat. A pedofil kihasználta, hogy a szülők nem tartózkodtak otthon és olyankor ő vigyázott a gyerekekre.
gyermekházBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészségkislánylőszercsalád

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy pedofil férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak és más bűncselekmény miatt. A férfi az ellene szóló vád szerint rendszeresen zaklatta annak a családnak a kislányát, akiket korábban a saját házába fogadott - írta a Boon.hu.

Pedofil férfi molesztálta a házába engedett kislányt, úgy tűnt, jó szándékkal engedi a családot nála lakni (Illusztráció)
Pedofil férfi molesztálta a házába engedett kislányt. Pedig úgy tűnt, jó szándékkal engedi a családot nála lakni (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

A pedofil szobájában aludt a kislány

Az ügyészség vádirata szerint a miskolci vádlott 2020 áprilisa és októbere között a házában adott szállást egy nehéz anyagi helyzetben lévő, öt gyermeket nevelő családnak. A vád szerint a férfi gyakran felügyelt a gyermekekre a szülők távollétében.

A vádlott különösen az ekkor ötödik életévét betöltött kislány bizalmába férkőzött: ajándékokkal halmozta el őt, aminek hatására a gyermek a 

nagyapaként tekintett rá.

A vád szerint a férfi ezt a bizalmi helyzetet és a szülők távollétét használta ki arra, hogy több alkalommal visszaéljen a kislány sértetlenségével: simogatta a kiskorú intim testrészeit.

A család 2024 májusától augusztus elejéig ismét szívességi alapon lakott a vádlott házában. Július közepétől az ekkor már 9 éves kislány a férfi hálószobájában aludt. A vád szerint a vádlott érzelmileg befolyásolta a gyermeket: 

azt a látszatot keltette benne, hogy szerelmes belé, és többször szájon csókolta.

A kislány elalvása után a vádlott odament az ágyához, levette alsó ruházatát, és több esetben szexuális cselekményt végzett a sértett sérelmére. A gyermek egyszer felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba a cselekményt, aki felöltözött és kiment a szobából.

Lőszert is találtak a férfi otthonában

A férfi a korábbi események után sem állt le: továbbra is zaklatta a kislányt. Az ügyészség leírása szerint még a kislány tisztálkodása alatt is bement a fürdőszobába, ahol önkielégítést végzett.

A szexuális bűncselekmények mellett egy másik gyanú is felmerült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 2024. augusztus elején, a vádlott házában tartott házkutatás során a rendőrség tizenkét darab 

engedély nélkül tartott lőszert talált és foglalt le.

A jelenleg letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben súlyos büntetést indítványoztak. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől való eltiltást kért, egyúttal javasolták, hogy a férfit ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.

Ezen felül indítványozták, hogy a vádlottat végleges hatállyal tiltsák el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során 18 éven aluli személlyel kerülne kapcsolatba.

Korábban is előfordult hasonló eset, azonban ott saját kislányát molesztálta egy apa, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

