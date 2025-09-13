Vigyázzon a gyerekre! Ezek a pedofilok köztünk járnak

Hiába gondolnánk, hogy a pedofil bűnözők mindig rács mögött végzik, a valóság ennél sokkal ijesztőbb. Több szexuális erőszak miatt körözött ember is szabadlábon van Magyarországon. A rendőrség adatai szerint ma öt ember ellen van életben elfogatóparancs amiatt, mert kisgyereket bántott. Közülük kettőt már nemcsak hazánkban, hanem Európában, sőt a világ bármely pontján keresnek.

Ezeket a pedofil bűnözőket keresi a rendőrség - Fotó: police.hu

A pedofil körözöttek listája

Gregus Zoltán (59) - Botfalván született férfi, akit a székesfehérvári rendőrök keresnek 2023 szeptembere óta. Mivel feltételezhető, hogy elhagyta az országot, nemzetközi körözést adtak ki ellene.

- Botfalván született férfi, akit a székesfehérvári rendőrök keresnek 2023 szeptembere óta. Mivel feltételezhető, hogy elhagyta az országot, nemzetközi körözést adtak ki ellene. Zahorán-Széchényi Mátyás (50) - 1974 szilveszterén született Posadas Misionesben, a BRFK gyermek- és ifjúságvédelmi osztályának nyomozói keresik. Rá is bárhol lecsaphatnak, mivel 2024 decembere óta európai és világméretű körözés alatt áll.

- 1974 szilveszterén született Posadas Misionesben, a BRFK gyermek- és ifjúságvédelmi osztályának nyomozói keresik. Rá is bárhol lecsaphatnak, mivel 2024 decembere óta európai és világméretű körözés alatt áll. Bősze Mónika (44) - A szekszárdi születésű nő ellen idén áprilisban adtak ki európai elfogatóparancsot. A hatóságok attól tartanak, hogy újra lecsap, ha nem találják meg időben.

- A szekszárdi születésű nő ellen idén áprilisban adtak ki európai elfogatóparancsot. A hatóságok attól tartanak, hogy újra lecsap, ha nem találják meg időben. Lakatos István József (34) - Budapesten született, 2023 októbere óta keresik a debreceni rendőrök.

- Budapesten született, 2023 októbere óta keresik a debreceni rendőrök. Tóth Csaba (43) - Tiszalökről származik, a rendőrség ellene is elfogatóparancsot adott ki.

Miért veszélyesek a pedofil bűnözők?

Ezek az elkövetők általában nem állnak meg egy áldozatnál. A pszichológusok szerint sokan közülük visszaesők, vagyis, ha egyszer elkövettek ilyen bűnt, nagy eséllyel újra próbálkoznak, ezért is különösen fontos, hogy a körözött pedofilokat minél gyorsabban elfogják.

A rendőrök azt kérik, hogy ha felismerné valamelyiküket, semmiképp se próbálja egyedül feltartóztatni, hanem azonnal hívja a 112-t! Ezek az emberek nemcsak gyerekekre, hanem bárkire veszélyt jelenthetnek, hiszen sokszor agresszívak és mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a börtönt.

Ha sikerül kézre keríteni a körözött pedofilokat, hosszú börtönbüntetés vár rájuk. Magyarországon a 12 év alatti gyerek sérelmére elkövetett szexuális erőszak akár 15 év fegyházzal is büntethető. Emellett nemzetközi körözés esetén az elfogás helyszínétől függően kiadatási eljárás indulhat ellenük, ami időigényes folyamat. A világon sehol sem engedik el a hasonló bűncselekmények gyanúsítottjait.