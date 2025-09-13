Vigyázzon a gyerekre! Ezek a pedofilok köztünk járnak

Hiába gondolnánk, hogy a pedofil bűnözők mindig rács mögött végzik, a valóság ennél sokkal ijesztőbb. Több szexuális erőszak miatt körözött ember is szabadlábon van Magyarországon. A rendőrség adatai szerint ma öt ember ellen van életben elfogatóparancs amiatt, mert kisgyereket bántott. Közülük kettőt már nemcsak hazánkban, hanem Európában, sőt a világ bármely pontján keresnek.
Ezek az elkövetők általában nem állnak meg egy áldozatnál. A pszichológusok szerint sokan közülük visszaesők, vagyis, ha egyszer elkövettek ilyen bűnt, nagy eséllyel újra próbálkoznak, ezért is különösen fontos, hogy a körözött pedofilokat minél gyorsabban elfogják.
A rendőrök azt kérik, hogy ha felismerné valamelyiküket, semmiképp se próbálja egyedül feltartóztatni, hanem azonnal hívja a 112-t! Ezek az emberek nemcsak gyerekekre, hanem bárkire veszélyt jelenthetnek, hiszen sokszor agresszívak és mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a börtönt.
Ha sikerül kézre keríteni a körözött pedofilokat, hosszú börtönbüntetés vár rájuk. Magyarországon a 12 év alatti gyerek sérelmére elkövetett szexuális erőszak akár 15 év fegyházzal is büntethető. Emellett nemzetközi körözés esetén az elfogás helyszínétől függően kiadatási eljárás indulhat ellenük, ami időigényes folyamat. A világon sehol sem engedik el a hasonló bűncselekmények gyanúsítottjait.
A szakemberek szerint a szülők sokat tehetnek a megelőzésért. Fontos, hogy a gyerek tudja, hogy nem minden felnőtt jó szándékú és nem szabad idegenekkel szóba állni. Beszélgessünk velük arról is, hogy mindig merjenek szólni, ha valaki furcsán viselkedik velük. Az internet is a pedofilok egyik csapdája. Külön figyelmet kell szentelni arra, hogy ne tudjanak online kapcsolatot teremteni idegenek a kicsikkel.
A rendőrség körözési listáját fontos komolyan venni, mert ezek az emberek valóságos veszélyt jelentenek. Amíg szabadlábon vannak, addig minden szülőnek fokozottan oda kell figyelni a gyermekeire! Példának okáért a napokban derült fény az újbudai pedofil botrány részleteire, ahol egy óvodapedagógus két kisfiút molesztált ruhán keresztül, vele szemben súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Főügyészség.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.