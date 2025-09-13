Hírlevél

Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

pedofil

Vigyázzon a gyerekre! Ezek a pedofilok köztünk járnak

Négy férfit és egy nőt szeretnének megtalálni a rendőrök 12 év alatti gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt. Két pedofilt már az egész világon keresnek, de három másik is bujkál valahol. Ezek az emberek kisgyerekeket támadtak meg és zaklattak. Ha felismeri őket, azonnal hívja a 112-t, lehet, hogy ezzel egy újabb gyermek életét menti meg!
Hiába gondolnánk, hogy a pedofil bűnözők mindig rács mögött végzik, a valóság ennél sokkal ijesztőbb. Több szexuális erőszak miatt körözött ember is szabadlábon van Magyarországon. A rendőrség adatai szerint ma öt ember ellen van életben elfogatóparancs amiatt, mert kisgyereket bántott. Közülük kettőt már nemcsak hazánkban, hanem Európában, sőt a világ bármely pontján keresnek.

pedofil,bűnöző, körözött személyek
Ezeket a pedofil bűnözőket keresi a rendőrség - Fotó: police.hu

A pedofil körözöttek listája

  • Gregus Zoltán (59) - Botfalván született férfi, akit a székesfehérvári rendőrök keresnek 2023 szeptembere óta. Mivel feltételezhető, hogy elhagyta az országot, nemzetközi körözést adtak ki ellene.
  • Zahorán-Széchényi Mátyás (50) - 1974 szilveszterén született Posadas Misionesben, a BRFK gyermek- és ifjúságvédelmi osztályának nyomozói keresik. Rá is bárhol lecsaphatnak, mivel 2024 decembere óta európai és világméretű körözés alatt áll.
  • Bősze Mónika (44) - A szekszárdi születésű nő ellen idén áprilisban adtak ki európai elfogatóparancsot. A hatóságok attól tartanak, hogy újra lecsap, ha nem találják meg időben.
  • Lakatos István József (34) - Budapesten született, 2023 októbere óta keresik a debreceni rendőrök.
  • Tóth Csaba (43) - Tiszalökről származik, a rendőrség ellene is elfogatóparancsot adott ki.

Miért veszélyesek a pedofil bűnözők?

Ezek az elkövetők általában nem állnak meg egy áldozatnál. A pszichológusok szerint sokan közülük visszaesők, vagyis, ha egyszer elkövettek ilyen bűnt, nagy eséllyel újra próbálkoznak, ezért is különösen fontos, hogy a körözött pedofilokat minél gyorsabban elfogják.

A rendőrök azt kérik, hogy ha felismerné valamelyiküket, semmiképp se próbálja egyedül feltartóztatni, hanem azonnal hívja a 112-t! Ezek az emberek nemcsak gyerekekre, hanem bárkire veszélyt jelenthetnek, hiszen sokszor agresszívak és mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a börtönt.

Ha sikerül kézre keríteni a körözött pedofilokat, hosszú börtönbüntetés vár rájuk. Magyarországon a 12 év alatti gyerek sérelmére elkövetett szexuális erőszak akár 15 év fegyházzal is büntethető. Emellett nemzetközi körözés esetén az elfogás helyszínétől függően kiadatási eljárás indulhat ellenük, ami időigényes folyamat. A világon sehol sem engedik el a hasonló bűncselekmények gyanúsítottjait.

Hogyan védekezhetünk?

A szakemberek szerint a szülők sokat tehetnek a megelőzésért. Fontos, hogy a gyerek tudja, hogy nem minden felnőtt jó szándékú és nem szabad idegenekkel szóba állni. Beszélgessünk velük arról is, hogy mindig merjenek szólni, ha valaki furcsán viselkedik velük. Az internet is a pedofilok egyik csapdája. Külön figyelmet kell szentelni arra, hogy ne tudjanak online kapcsolatot teremteni idegenek a kicsikkel.

A rendőrség körözési listáját fontos komolyan venni, mert ezek az emberek valóságos veszélyt jelentenek. Amíg szabadlábon vannak, addig minden szülőnek fokozottan oda kell figyelni a gyermekeire! Példának okáért a napokban derült fény az újbudai pedofil botrány részleteire, ahol egy óvodapedagógus két kisfiút molesztált ruhán keresztül, vele szemben súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Főügyészség.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

