Hatvan éves pedofil nevelő erőszakolta meg a gondjaira bízott fiúkat

Ítéletet hozott egy súlyos gyermekbántalmazási ügyben a Gyulai Törvényszék. A vádlott egy 60 éves férfi, aki egy Békés vármegyei gyermekotthonban megerőszakolt két fiatal fiút, miközben nevelőként dolgozott az intézményben. A pedofil letöltendő börtönbüntetést kapott és örökre eltiltották attól, hogy kiskorúakhoz köthető tevékenységet végezzen - írta a Beol.hu.

A pedofil ellen hozott szigorú ítélet egyelőre még nem jogerős

Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Ground Picture)

Pedofil a vádlottak padján

A 60 éves férfi ügyében korábban a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Gyulai Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként dolgozott. 2022-ben és 2023-ban időnként – a feladatainak ellátásakor – a neveltekkel közös szobában töltötte az éjszakát, és ezt használta ki – írta a Békés vármegyei hírportál.

Az ügy a fellebbezést követően a Szegedi Ítélőtábla hatáskörébe kerül. A nevelő 13 és 15 éves fiúk ellen elkövetett szexuális erőszak vádja miatt áll majd ismételten a bíróság elé.

A vádirat szerint több alkalommal molesztálta a fiúkat, de ők sokáig nem mertek megszólalni, félelemben éltek és tűrték a molesztálást. Csak akkor kezdtek beszélni, amikor a férfinak megszűnt a munkaviszonya és megszakadt a rendszeres kapcsolata a tinédzserekkel. A nem jogerős ítélet szerint 7 év 6 hónap fogházbüntetést kapott a pedofil nevelő, valamint 8 évre eltiltották a közügyektől.

