Egy 28 éves férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában, ahol feladatai közé tartozott a három és hét év közötti gyermekek foglalkoztatása, beszélgetés velük, közös játék, az étkeztetés, a napi életvitelük segítése, valamint szükség esetén a délutáni felügyeletük – írta meg a Bors a Mandiner legfrissebb értesüléseit a pedofilbotrány ügyében.

Dagad a pedofilbotrány Újbudán (illusztráció) Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

Feladatai ellátása során visszaélt felügyeleti jogkörével és több kisfiúval is szorosabb kapcsolatot alakított ki, fogdosta őket. A vádirat szerint 2022-ben és 2023-ban

két gyereket szexuálisan molesztált ruhán keresztül.

A pedofil tettére fény derült. 2024. február 23-án, egy bejelentés alapján kezdtek nyomozni az ügyben. Elfogták és őrizetbe vették a férfit, majd előbb letartóztatták, 2024. december 3-án pedig bűnügyi felügyelet alá került. Most állhat a bíró elé. A Fővárosi Főügyészség ügyészei kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal vádolták meg a 28 éves óvodai alkalmazottat. Súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozták azzal együtt, hogy ne lehessen szabadlábra helyezni és a bíró véglegesen tiltsa el minden olyan munkától, amely során gyerekekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az önkormányzatig nyúlhat a pedofilbotrány Újbudán

A Magyar Nemzet szerint a pedofilügytől elkülönített eljárás indult annak feltárásra, érintette-e a botrányban a Demokratikus Koalíció (DK) vezetésű önkormányzat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.