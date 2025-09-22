Hírlevél

Elfogták a piromániás férfit, aki felgyújtott egy családi házat

Szerencsére az épület lakatlan volt. A piromániás tettes nem először próbált meg kárt okozni az ingatlanban.
A sárbogárdi rendőrök egy napon belül elfogták azt a 32 éves férfit, aki gyaníthatóan felgyújtott egy lakatlan családi házat Sárkeresztúron, szeptember 19-én este. A piromániás által élesztett tűz következtében az épület teljesen kiégett, lakhatatlanná vált - írta meg a Feol.hu.

piromániás
Második kísérletre sikerült leégetnie a házat a piromániás elkövetőnek 
Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A gyújtogatásról szóló bejelentést követően a rendőrség rögvest megkezdte a nyomozást. Ennek során kiderült, hogy a tettes nem először próbált meg kárt tenni az ingatlanban, ugyanis néhány héttel korábban már megkísérelte felgyújtani a házat. Akkor azonban csak a tetőszerkezet egy része károsodott.

Elszámoltatják a piromániást

A 32 éves gyújtogatót a sárbogárdi nyomozók őrizetbe vették, és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.

Az Origo is beszámolt róla, hogy nyomravezetői díjat tűztek ki egy eddig ismeretlen gyújtogató fejére, aki Szamosszegen lángra lobbantott egy sertéskarámot. Azt, hogy tette milyen következményekkel járt, elolvashatja itt.

 

