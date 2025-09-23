Ne aggódjon, ez nem a Bosszúállók legújabb része, és a Pókember sem a Marvel univerzumból szökött Hevesbe egy portálon keresztül. Egy helyi fiatal viszont úgy gondolta, próbál egy kis „szuperhős akciót” a kerítésen átmászva. Csakhogy nem a gonosztevőket, hanem egy telephelyről lopott fát célzott meg. Most a bíróság előtt felel tettéért - számolt be róla a Heol.hu.

Beszőtte magát a bíróságra a hevesi pókember

A hevesi pókember most a bíróság előtt felel tetteiért

Gyorsított eljárásban állt bíróság elé az a férfi, aki 2025 augusztus végén hajnalban egy Heves környéki telephelyre mászott be a kerítésen át. Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője arról számolt be, hogy a férfi a kerítés mellé helyezett egy taligát, amelybe bepakolta a fa építőanyagokat, majd azokat elvitte magával.

Bár még fiatal, korábban is elítélték már.

A férfit néhány napon belül őrizetbe vették, két nappal később már a bíróság előtt állt lopás minősített esete miatt. A Hevesi Járási Ügyészség elzárás kiszabását indítványozta, hogy a bíróság az ellopott tárgyak értékének megfelelően rendeljen el vagyonelkobzást. A járásbíróság az ügyészség indítványával megegyező ítéletet hozott.

A büntetőeljárásról szóló törvény szerint az ügyészség a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja az egyszerű, enyhébb büntetést igénylő ügyeket, amennyiben a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és a elkövetőt a cselekmény közben tetten érték, vagy beismerte a tettét.

A lopás sosem célravezető, sokszor erőszakossá válik, ahogy ennek a miskolci idős házaspárnak az esetében is történt. Vasrúddal támadták meg őket, a férfi meghalt. Részletek az Origo.hu cikkében.