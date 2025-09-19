Több országban is futtatott lányokat egy szabolcsi család – videókkal és képekkel

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség közleménye szerint vádat emeltek egy szabolcsi család tagjai ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és Nyugat-Európában. A rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) már 2022 decemberében összehangolt akcióban csapott le a családra. Az akkor nyilvánosságra hozott információk szerint a nőket több városban, például Debrecenben is arra kényszerítették, hogy árulják a testüket – írta a Haon.hu.

Lecsapott a TEK a prostituáltakat futtató szabolcsi családra

Fotó: Police.hu

Videón, ahogy a prostituáltakat futtató családra lecsapnak

A rendőrség 2022. december 7-én egy összehangolt akció keretében, egyidejűleg két helyszínen csapott le az R. család tagjaira. A Terrorelhárítási Központ (TEK) azért vett részt az elfogásban, mert felmerült, hogy az elkövetőknél fegyver lehet.

Az akció során őrizetbe vették a 26 éves nagykállói R. L-t, valamint a 28 éves R. G-t, a 22 éves R. B-t és a 43 éves R. G-nét, akik Nyíregyházán laknak.

A főügyészség közleménye szerint a család módszeresen, a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket célozta meg. Munka és jövedelem ígéretével, vagy pusztán segítő szándékot színlelve fogadtak be olyan embereket, akiknek nem volt hol lakniuk. A vádlottak közül az egyik fiú attól sem riadt vissza, hogy szerelmet színleljen annak érdekében, hogy a megismert fiatal nőt rábírja a szexuális szolgáltatások nyújtására, aztán fenyegetéssel kényszerítette, hogy azt folytassa.

Teljes kizsákmányolás

A család a prostitúcióból származó jövedelmet a saját megélhetésére fordította. A lányoktól a pénzt egyes esetekben részben, máskor pedig teljes egészében elvették. A család tagjai szervezték a lányok szállítását, vagy ők maguk vitték őket a bérelt lakásokra, hogy „dolgozzanak". Internetes hirdetésekben kínálták a szexuális szolgáltatásokat, amelyek költségeit abból a pénzéből finanszírozták, amit a nőknek adtak a kuncsaftok.

A bűncselekményekből származó vagyonból többek között ékszereket, ruhákat, nagy értékű autókat és lakásokat vettek.

Ezeket a rendőrök lefoglalták. A főügyészség emberkereskedelem és kerítés minősített esetével, valamint pénzmosással vádolja a család tagjait. A vádindítványban a hatóság több év fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.