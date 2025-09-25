Meglépett a zárkából az elítélt, nagy erőkkel keresték a rendőrök

Nem mindennapi bűncselekmény történt 1998-ban Kaposváron, amely a mai napig is beszédtéma, ugyanis egy helyi börtön rabja megszökött a zárkából, de nem hétköznapi módon - írta meg a Sonline.hu.

A rab másfél órán keresztül üldögélt egy 10 méteres fenyőfa tetején a református templomkertben

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Sikeresen megszökött a börtönből az elítélt, azonban a tűzoltók és a rendőrök összefogásának köszönhetően hosszú rábeszélés után, megadta magát: lemászott a fáról.

A rab fel akarta hívni magára a figyelmet, nem volt szándékában megszökni

Az elítélt elmondása alapján börtönbüntetését tévesen szabták ki és emiatt hajtotta végre a különleges akciót, mert állítása szerint ártatlanul tartóztatták le. A férfit erőszakos közösülés és lopás gyanúja miatt zárták rácsok mögé, azonban nem kapott esélyt személyes álláspontjának elmondására.

A fogvatartott csupán a megfelelő alkalomra várt

A szökevény átmászott a börtön falán, miután az egyik őr hátat fordított, majd átlépett a szögesdróton, és leugrott a fal túloldalára. A férfi megsérült a szökési akcióban, a landolás során eltörte a lábát. Ennek ellenére mégis eljutott a templomkertbe, ahol felkapaszkodott egy fenyőfára.

Nyomozók, börtönőrök és tűzoltók is érkeztek a helyszínre, majd másfél órán keresztül tárgyaltak a szökött rabbal. A férfi szinte a végtelenségig kitartott, azonban sérülései miatt önként megadta magát.

Az eset később számos kérdést felvetett. Sokan azon gondolkoztak el, hogy milyen helyzetben lehetnek azok, akiket még az ítélet előtt zárnak börtönbe, és az elzárásnak milyen hatása lehet egy ártatlannak tartott emberre. Az elítéltet a meghallgatás hiánya késztette cselekményére és nem volt célja a menekülés.

Hasonló szökési kísérlet sem egyedi eset, a martonvásári börtönből is szökött már meg rab, pedig csak 50 napot kellett volna ülnie. A férfit néhány órán belül elfogták.