Balhéba fulladt az italozás, mert nem kapta meg a kütyüt

Az eset még 2024. június közepén történt, amikor két férfi egy miskolci boltban összefutott egymással, majd italozni kezdtek. A találkozás folytatásért kiáltott, így a vádlott miskolci lakásán zárták estéjüket az ismerősök. Ekkor még nem sejtette egyikük sem, hogy rablás és bántalmazás lesz a vége - írta meg a Boon.hu.

A sértett a rablást követően egy buszmegállóból értesítette a hatóságokat - Fotó: Boon.hu

A rablás előtt még emelkedett volt a hangulat

Az italozás alkalmával a vádlott kommunikációja egyik pillanatról a másikra megváltozott. Felszólította a sértettet, hogy vegye le csuklójáról az okosóráját és adja át neki, mert ha nem teszi meg, akkor meg fogja verni. A férfi többszöri felszólítás után is nemet mondott a kérésre, ekkor a vádlott dühbe gurult és tenyérrel pofonvágta az óra tulajdonosát. Mivel ezek után is ellenállt, a feldühödött bántalmazó ököllel folytatta a terrorizálást. A keletkezett sérülés után a sértett átadta karóráját, majd el akarta hagyni a házat.

A vádlott ezt nem nézte jó szemmel, és tovább ütlegelte a már távozóban lévő sértettet, aki az udvaron a földre zuhant a fejét ért ökölcsapásoktól. A sértett, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, végül el tudott menekülni a helyszínről, és a legközelebbi buszmegállóból értesítette a rendőrséget.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy a régi ismerősök italozással egybekötött találkozásai sokszor irigységet szülnek, és birtoklási vágyból elkövetett bűncselekményekhez vezetnek. A közelmúltban is történt egy kísértetiesen hasonló eset, ott a vádlott egy macsétával kívánta levágni italozó partnere fejét.