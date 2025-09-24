Nem csak barátnőjét, de a pénzét is elvették

A Nógrád vármegyei rendőrök gyors és hatékony intézkedéssel elfogták azt a 25 éves férfit, aki a gyanú szerint részt vett egy rablásban. Társa, egy 43 éves litkei férfi azonban még szökésben van. A hatóságok elfogatóparancsot adtak ki ellene, és kérik a lakosság segítségét a felkutatásához - írta a Nool.hu.

A rablás két elkövetőjéből egyet már megtaláltak, de a másikat még keresik

Fotó: Police.hu

Rablás áldozata lett, kétszer döbbent meg aznap

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint szeptember 18-án délelőtt egy férfi két idegen férfival találta élettársát közös otthonukban. A 30 éves házigazda távozásra szólította fel a hívatlan vendégeket, de

azok nem voltak hajlandóak elmenni.

Amikor a férfi úgy döntött, hogy akkor ő megy el, az egyik férfi elállta az útját. Összeverekedtek, ami után elvették a házigazda tárcáját, amelyből 1500 forintot kivettek és eltettek. A tárcá visszadobták. A kirabolt áldozat elszaladt, és segítséget hívott.

A rendőrség intézkedett

A bátonyterenyei rendőrök a bejelentés után hamar rájöttek, kik támadták meg a házigazdát. A 25 éves férfit még aznap elfogták az otthonában. A rendőrség rablás miatt hallgatta ki, de kábítószer-birtoklás miatt is indult ellene eljárás, mivel

a férfi elfogása előtt kristályt fogyasztott.

A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A 43 éves társa ellen még elfogatóparancs van érvényben, mert őt egyelőre nagy erőkkel keresik.

