Százezer forinttal indult a játszótérre, szembeköpés és rablás lett belőle

Megdöbbentő rablás történt Miskolcon, a Győri kapu városrész egyik játszóterén! Szeptember 4-én, a késő esti órákban két férfi odalépett egy helyi lakoshoz és azonnal pénzt követeltek tőle. A vita gyorsan elfajult, az egyik támadó azt mondta a sértettnek, hogy megöli, ha nem ad pénzt, még szembe is köpte a férfit. A másik elkövető elvette az áldozat pénztárcáját, benne százezer forint készpénzzel és az összes irattal, majd a páros angolosan távozott a helyszínről - tájékoztatott a Boon.hu.

Rablás a miskolci játszótéren

Fotó: Gábor Zoltán

A rablás után azonnal jött a büntetés is

A bíróság rablás miatt ítélheti el a bűnözőket. Mivel az egyik gyanúsított büntetett előéletű, a történtek idején pedig éppen felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, a bíróság elrendelte az egyelőre nem jogerős letartóztatást.

A játszótereken sajnos többször történt már hasonló eset, drogfogyasztás vagy éppen halálos baleset is. Júliusban például idősebb lányok támadtak meg egy kisgyereket Debrecenben, ahol az eset után a sértett azonnali orvosi segítségre szorult.