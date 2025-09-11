Éjjel-nappalit rabolt ki – nem hiszi el, mit vitt magával

Szeptember 9-én késő este rablás miatt kellett intézkedniük a rendőröknek Debrecenben. A nyomozás eddigi adatai szerint egy 24 éves férfi tért be egy helyi éjjel-nappali boltba, ahol a pult mögé lépve késsel megfenyegette az eladót. A támadó nem vesztegette az időt: a kasszából közel 50 ezer forintot és mintegy 30 ezer forint értékben DKV-jegyeket ragadott magához, majd sietve elmenekült a helyszínről – írja a Haon.hu.

Készpénzt és buszjegyeket zsákmányolt a rablás során, de nem jutott messzire

A fotó illusztráció: Shutterstock

Nem jutott messze a rablás elkövetője

Az üzlet dolgozója azonnal segítséget hívott, és pontos személyleírást adott a rendőröknek a férfiról. Az egyenruhások több egységgel, több irányból vonultak a helyszínre, és az egyik járőrpár hamar felismerte a menekülő fiatalembert. Bár megpróbált elrohanni, nem jutott messzire: a rendőrök utolérték, földre vitték és bilincsbe verték.

Tettét gondosan eltervezte

A rendőrség közlése szerint a férfi alaposan megtervezte a rablást: fekete ruhába öltözött, arcát kapucnival, maszkkal és napszemüveggel fedte el, a sötét szerelés alatt pedig kék rövidnadrágot és dupla zoknit viselt. Menekülés közben megszabadult a fekete ruháktól és a késtől, abban bízva, hogy ezzel megtévesztheti a rendőröket. A trükk azonban nem jött be – az övtáskájában ott lapult a kasszából elvitt pénz és a buszjegyek is.

Tettét beismerte, felfegyverkezve elkövetett rablás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

A rabláshoz használt kés és az elkövető ruhái

Fotó: Police.hu

Miközben Magyarországon buszjegyek miatt elkövetett rablás keltett közfelháborodást, a világ másik felén, Costa Rica fővárosában fényes nappal tucatnyi maszkos férfi rohant meg egy ékszerboltot, és a város egyik legmerészebb rablását hajtotta végre. Az esetről bővebben az Origo.hu cikkében olvashat.