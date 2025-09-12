Aljas: idős nénire támadt a fiatalkorú rabló

Miskolcon, szeptember 7-én, egy napsütéses vasárnapon környékezte meg a fiatal elkövető kiszemeltjét. A rablás áldozata egy védtelen idős néni volt. A gyanúsított először szóban követelte, hogy a sértett adja át neki a táskáját. A néni azonban nem számított erőszakra egy 18. életévét még be sem töltött, számára gyereknek mondható fiútól - írta meg a Boon.hu.

A fiatalkorú gyanúsított erőszakos rablást követett el

Fotó: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)

Az asszony nem engedelmeskedett a felszólításnak, ezért a fiú durván nekilökte egy kerítésnek, majd erőszakosan rángatni kezdte a táska pántját. Az idős nő hősiesen próbált védekezni, azonban nem érkezett segítség. A rabló kegyetlen módon nekiesett: háromszor combon rúgta, négy ütést mért a mellkasára, majd még egyszer combon rúgta. A néninek végül nem volt más választása, elengedte az értékeit tartalmazó táskát.

A rablást követően a gyanúsított elmenekült a tetthelyről

Később a táskából kivette idős áldozata mobiltelefontját és pénztárcáját, a többi tartozékot eldobta egy füves területen. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazás következtében.

A rendőrség négy napon belül azonosította a fiatal elkövetőt. Végül bagaméri otthonában csaptak le rá, ahonnan előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra.

Kihallgatásán a fiú beismerte tettét. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított bizonyítottság esetén súlyos büntetésre számíthat.

A rendőrség az elfogásról egy videót is közzétett:

Szeptemberben több közterületi rablás is történt Miskolcon, nem árt nyitott szemmel járni. A játszótéren raboltak ki egy helyi férfit.



