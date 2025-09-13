Kéjesen suttogott a fülükbe, a végzet asszonya akcióba lépett

A Kemma.hu egy egészen szokatlan és ledöbbentő bűncselekmény-sorozatról számolt be. Egy tatabányai nő a rablásai során először elkábította a férfi áldozatait, majd minden értéküket zsebre vágva faképnél hagyta őket.

A rablás előtt elkábította az áldozatait

Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Rablás a szexre alapozva

A munkanélküli nő egy merőben szokatlan módszert talált ki arra, hogyan oldja meg az anyagi gondjait. Kiszemelt áldozatait elkábította, majd lenyúlta minden értéküket. Naná, hogy férfiakat palizott be!

Az első áldozata mellé csak úgy leült a padra. Szóba elegyedtek, majd előkerült az alkohol. A nő az áldozatát egy ismeretlen összetételű itallal kínálta meg, amit a férfi el is fogadott. Talán mondanunk sem kell, a nedű a pasit teljesen kiütötte.

Ekkor a nő az ölébe ült, suttogott valamit a fülébe, majd kikapcsolta a két aranyláncát, és dobbantott a helyszínről a közel 400 ezer forinos zsákmánnyal.

Második áldozatát is hasonlóképpen fosztotta ki. Sikerén felbuzdulva már másnap akcióba lépett. Ezúttal is egy számára addig ismeretlen férfival kezdett ki. Leszólította. Összeismerkedtek, és előkerült az alkohol, amit, természetesen, a férfi vásárolt. Az áldozat ebben az esetben is elvarázsolódott, azt sem tudta, hol van éppen.

Csak jóval később vette észre, hogy eltűnt a pénze és a mobilja is, 180 ezer forinttal lett szegényebb.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének elmondása szerint a Tatabányai Járásbíróság a rablás gyanújával miatt tartott ülésén egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását. A bíróság az ítéletet a szeptember 3-án tartott tárgyaláson azzal indokolta, hogy ezzel veszik elejét a bizonyítás és a bűnismétlés megakadályozásának.

Az ügyészség a döntést tudomásul vette, viszont a nő a védőügyvédjével fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

