Kirabolták az állatorvosi rendelőt, egy kisebb vagyont vittek el a széfből

Súlyos rablás árnyékolta be az abai háziállatok napját kedd éjjel. A rablók jelentős kárt okoztak a helyi állatorvosi rendelőnek, ugyanis betörtek az épületbe, felfeszítették a széfet, amelyből jelentős mennyiségű készpénzt vittek el - írja a Feol.hu.

Nyolcmillió forintot zsákmányoltak a széfből a rablók

Fotó: Police.hu

Az állatorvosi rendelő kirablása jól megtervezett volt, a rablók kizárólag a milliókat rejtő széfet tulajdonították el, így alappal feltehető, hogy ismerték a helyet. A pénzösszeg a rendelő működéséhez kritikus forrás volt, banki befizetésre volt előkészítve.

A rablók súlyos kárt okoztak

A helyi önkormányzat azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik az ügyben, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy az állatorvosi rendelőt. Csáki Tamás állatorvos szintén erre kéri helyieket. Az ügyben már megkezdődött a nyomozás.

Sajnos az elmúlt napokban több olyan esetről is beszámoltunk, amiben állatkínzás történt. A tiszaalpári kutyakínzás ügye az egész ország felháborította.