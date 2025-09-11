Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

éjjel

Kirabolták az állatorvosi rendelőt, egy kisebb vagyont vittek el a széfből

Kedden éjjel betörtek egy abai állatorvosi rendelőbe. A rablók hatalmas pénzösszeget vittek el magukkal, az anyagi forrást a rendelő forgóeszközeinek pótlására szánták.
Súlyos rablás árnyékolta be az abai háziállatok napját kedd éjjel. A rablók jelentős kárt okoztak a helyi állatorvosi rendelőnek, ugyanis betörtek az épületbe, felfeszítették a széfet, amelyből jelentős mennyiségű készpénzt vittek el - írja a Feol.hu.

Nyolcmillió forintot zsákmányoltak a széfből a rablók
Fotó: Police.hu

Az állatorvosi rendelő kirablása jól megtervezett volt, a rablók kizárólag a milliókat rejtő széfet tulajdonították el, így alappal feltehető, hogy ismerték a helyet. A pénzösszeg a rendelő működéséhez kritikus forrás volt, banki befizetésre volt előkészítve.

A rablók súlyos kárt okoztak

A helyi önkormányzat azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik az ügyben, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy az állatorvosi rendelőt. Csáki Tamás állatorvos szintén erre kéri helyieket. Az ügyben már megkezdődött a nyomozás.

Sajnos az elmúlt napokban több olyan esetről is beszámoltunk, amiben állatkínzás történt. A tiszaalpári kutyakínzás ügye az egész ország felháborította. 

 

