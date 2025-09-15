Egy paksi édesanya kora este ért haza a munkából. Miután belépett a kapun, meglátta, hogy egy ismerőse engedély nélkül sétálgat a kertben. Számon kérte a férfit, mire az annyit felelt, hogy az asszony férjét keresi. Nem sokkal később azonban kiderült a rabló valódi szándéka - írta meg a Teol.hu.

Saját kertjében támadta meg az édesanyát a rabló

Fotó: Shutterstock

A nő szerencsétlenségére a gyanúsított észrevette a kezében lévő, több százezer forintot rejtő pénztárcát, ami a család többhetes keresete volt. Amikor el akarta venni az asszonytól, a nő ellenállt, és elkezdett hangosan kiabálni.

A rabló mindent megtett, hogy megszerezze a pénzt

A férfi többször megütötte, durván csavargatni kezdte ujjait - mindezt úgy, hogy a gyermekek végignézték az esetet. Amint a bűnöző megszerezte a zsákmányt, gyorsan eltűnt a tett helyszínéről. A rendőrök hamarosan elfogták a férfit, és előállították, majd őrizetbe vették. A paksi nyomozók kezdeményezésére a bíróság elrendelte a 34 éves gyanúsított letartóztatását.

