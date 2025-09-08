Akciófilmbe illő jelenet: rollerrel menekültek a rablók – videó

Az eset szeptember 4-én hajnalban történt Zuglóban. A rablók plazmavágó segítéségével feszítették fel a bankautomatát. Az akció alig két perc alatt ment végbe, az elkövetők ennyi idő alatt rejtették a hátizsákjukba az ATM pénzkazettáit. A bűnözők több tízmillió forinttal menekültek el, a bűncselekményről a Feol.hu is beszámolt.

Elektromos rollerrel fogták menekülőre a rablók a hajnali órákban

A tolvajok ezután elektromos rollereiken suhantak el a helyszínről, majd autóval folytatták a menekülést. Azonban a nyomozók ekkor már a nyomukban voltak.

A rablók hat órás hajsza után kerültek a rendőrség kezére

Nem mondható amatőrnek a menekülési terv, azonban a tökéletestől messze volt. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök vetettek véget a mókának, az M1-esen tettek pontot az üldözés végére. Hat órás hajsza után megbilincselték az elkövetőket, a bűnözők gépjárművében pedig megtaláltak az eltulajdonított pénzösszeget, a plazmavágót és az elektromos rollereket is.

Lássuk be, stílusérzékben nem szenvedtek hiányát, az akciójuk filmbe illő volt. A középkorú gyanúsítottak moldáv állampolgárnak vallották magukat, azonban az egyik férfinél bolgár személyi igazolvány is volt. Gyanítható, hogy nem ez volt az első akciójuk, hiszen a bicskei ATM-et is ugyanezzel a módszerrel rabolták ki augusztus 14-én.

